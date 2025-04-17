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Президент Финляндии призвал Россию согласиться на прекращение огня - 17.04.2025, ПРАЙМ
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Президент Финляндии призвал Россию согласиться на прекращение огня
Президент Финляндии призвал Россию согласиться на прекращение огня - 17.04.2025, ПРАЙМ
Президент Финляндии призвал Россию согласиться на прекращение огня
Президент Финляндии Александр Стубб поговорил с Владимиром Зеленским и призвал Россию согласиться на полное и безоговорочное прекращение огня. | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T04:50+0300
2025-04-17T04:50+0300
экономика
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рф
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб поговорил с Владимиром Зеленским и призвал Россию согласиться на полное и безоговорочное прекращение огня. "Как всегда, приятно поговорить с моим другом Владимиром Зеленским. Мы обсудили ситуацию на месте, включая предстоящие дни. Украина согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня. Россия... должна сделать то же самое. Финляндия и Украина продолжают работать для достижения справедливого и устойчивого мира", - написал Стубб на своей странице в соцсети X. Ранее президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Президент России Владимир Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. С момента объявления Зеленским о якобы соблюдении киевским режимом договоренности ВСУ ни на сутки не прекращали атак по российским энергообъектам, заявило в начале апреля МО РФ. Как подсчитало РИА Новости, Вооруженные силы Украины с 18 марта по 14 апреля 101 раз нарушили принятое решение о прекращении ударов по объектам энергетики. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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общество , россия, украина, рф, владимир зеленский, владимир путин, совбез
Экономика, Общество , РОССИЯ, УКРАИНА, РФ, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Совбез
04:50 17.04.2025
 
Президент Финляндии призвал Россию согласиться на прекращение огня

Президент Финляндии Стубб призвал Россию согласиться на прекращение огня

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб поговорил с Владимиром Зеленским и призвал Россию согласиться на полное и безоговорочное прекращение огня.
"Как всегда, приятно поговорить с моим другом Владимиром Зеленским. Мы обсудили ситуацию на месте, включая предстоящие дни. Украина согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня. Россия... должна сделать то же самое. Финляндия и Украина продолжают работать для достижения справедливого и устойчивого мира", - написал Стубб на своей странице в соцсети X.
Ранее президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Президент России Владимир Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани.
С момента объявления Зеленским о якобы соблюдении киевским режимом договоренности ВСУ ни на сутки не прекращали атак по российским энергообъектам, заявило в начале апреля МО РФ. Как подсчитало РИА Новости, Вооруженные силы Украины с 18 марта по 14 апреля 101 раз нарушили принятое решение о прекращении ударов по объектам энергетики.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯУКРАИНАРФВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСовбез
 
 
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