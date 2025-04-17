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Роскачество рассказало о сроках годности куличей
Роскачество рассказало о сроках годности куличей - 17.04.2025, ПРАЙМ
Роскачество рассказало о сроках годности куличей
Кулич с натуральным составом может храниться до 15 суток, а срок годности для таких изделий с оригинальной рецептурой может составлять и до 40 суток, рассказали | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T03:35+0300
2025-04-17T03:35+0300
2025-04-17T03:35+0300
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Кулич с натуральным составом может храниться до 15 суток, а срок годности для таких изделий с оригинальной рецептурой может составлять и до 40 суток, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Куличи с относительно "натуральным" составом могут храниться до 15 суток, для некоторых изделий с оригинальной рецептурой срок годности может составлять до 40 суток. Если в составе не указаны консерванты, а срок хранения кулича составляет несколько месяцев, то, скорее всего, производитель вводит вас в заблуждение", - сообщили там.
Отмечается, что срок годности кулича значительно больше, чем у обычного хлеба, даже если в составе куличей не используются консерванты. "Срок годности куличей зависит от входящих в состав компонентов, влажности продукта, содержания жира и сахара", - пояснили там.
Роскачество отмечает, что условия хранения обычно указываются на этикетке: часто встречаются рекомендации хранить куличи при комнатной температуре. Однако рекомендуется хранить продукт в магазинной упаковке, не перекладывая его в другие пакеты или емкости.
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здоровье, бизнес, москва, роскачество
Здоровье, Бизнес, Экономика, МОСКВА, Роскачество
Роскачество рассказало о сроках годности куличей
Роскачество: кулич с натуральным составом может храниться до 15 суток
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Кулич с натуральным составом может храниться до 15 суток, а срок годности для таких изделий с оригинальной рецептурой может составлять и до 40 суток, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Куличи с относительно "натуральным" составом могут храниться до 15 суток, для некоторых изделий с оригинальной рецептурой срок годности может составлять до 40 суток. Если в составе не указаны консерванты, а срок хранения кулича составляет несколько месяцев, то, скорее всего, производитель вводит вас в заблуждение", - сообщили там.
Отмечается, что срок годности кулича значительно больше, чем у обычного хлеба, даже если в составе куличей не используются консерванты. "Срок годности куличей зависит от входящих в состав компонентов, влажности продукта, содержания жира и сахара", - пояснили там.
Роскачество отмечает, что условия хранения обычно указываются на этикетке: часто встречаются рекомендации хранить куличи при комнатной температуре. Однако рекомендуется хранить продукт в магазинной упаковке, не перекладывая его в другие пакеты или емкости.