https://1prime.ru/20250417/smi-856777113.html
СМИ: США признали, что не выработали единую политику в отношении Сирии
СМИ: США признали, что не выработали единую политику в отношении Сирии - 17.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: США признали, что не выработали единую политику в отношении Сирии
США признают, что до сих пор не выработали единую политику в отношении Сирии, сообщает американская газета Washington Post со ссылкой на европейского дипломата. | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T13:35+0300
2025-04-17T13:35+0300
2025-04-17T13:35+0300
политика
нефть
сирия
сша
дамаск
дональд трамп
башар асад
washington post
https://cdnn.1prime.ru/img/82858/38/828583847_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fa64b117455a84bac45225577122811d.jpg
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. США признают, что до сих пор не выработали единую политику в отношении Сирии, сообщает американская газета Washington Post со ссылкой на европейского дипломата. Ранее официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что США пока не планируют менять санкционный режим в отношении Сирии, но оценивают ситуацию там для определения будущей политики в отношении Дамаска. "Американцы ясно дали нам понять, что, к сожалению, у них нет политики (в отношении Сирии - ред.)", - приводит издание слова неназванного европейского дипломата, призывавшего Вашингтон вовлечься в восстановление Сирии. По словам высокопоставленного представителя администрации президента США Дональда Трампа, Штаты продолжат относиться к Сирии с большой осторожностью до тех пор, пока сирийский президент переходного периода Ахмед аш-Шараа не сможет, в частности, объединить "разрозненные" меньшинства страны. Один из американских чиновников заявил газете, что Вашингтон также не стремится "спасти Сирию для сирийского населения", указав, что приоритетом США остается пресечение распространения влияния Ирана в Сирии.
https://1prime.ru/20250321/siriya-856005901.html
сирия
сша
дамаск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82858/38/828583847_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6cd4f47fe16efb64e519fe55cbd906b5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, сирия, сша, дамаск, дональд трамп, башар асад, washington post
Политика, Нефть, СИРИЯ, США, Дамаск, Дональд Трамп, Башар Асад, Washington Post
СМИ: США признали, что не выработали единую политику в отношении Сирии
WP: США признают, что до сих пор не выработали единую политику в отношении Сирии
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. США признают, что до сих пор не выработали единую политику в отношении Сирии, сообщает американская газета Washington Post со ссылкой на европейского дипломата.
Ранее официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что США пока не планируют менять санкционный режим в отношении Сирии, но оценивают ситуацию там для определения будущей политики в отношении Дамаска.
"Американцы ясно дали нам понять, что, к сожалению, у них нет политики (в отношении Сирии - ред.)", - приводит издание слова неназванного европейского дипломата, призывавшего Вашингтон вовлечься в восстановление Сирии.
По словам высокопоставленного представителя администрации президента США Дональда Трампа, Штаты продолжат относиться к Сирии с большой осторожностью до тех пор, пока сирийский президент переходного периода Ахмед аш-Шараа не сможет, в частности, объединить "разрозненные" меньшинства страны.
Один из американских чиновников заявил газете, что Вашингтон также не стремится "спасти Сирию для сирийского населения", указав, что приоритетом США остается пресечение распространения влияния Ирана в Сирии.
США высказались по поводу изменения режима санкций в отношении Сирии