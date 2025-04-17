Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: США признали, что не выработали единую политику в отношении Сирии - 17.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250417/smi-856777113.html
СМИ: США признали, что не выработали единую политику в отношении Сирии
СМИ: США признали, что не выработали единую политику в отношении Сирии - 17.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: США признали, что не выработали единую политику в отношении Сирии
США признают, что до сих пор не выработали единую политику в отношении Сирии, сообщает американская газета Washington Post со ссылкой на европейского дипломата. | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T13:35+0300
2025-04-17T13:35+0300
политика
нефть
сирия
сша
дамаск
дональд трамп
башар асад
washington post
https://cdnn.1prime.ru/img/82858/38/828583847_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fa64b117455a84bac45225577122811d.jpg
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. США признают, что до сих пор не выработали единую политику в отношении Сирии, сообщает американская газета Washington Post со ссылкой на европейского дипломата. Ранее официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что США пока не планируют менять санкционный режим в отношении Сирии, но оценивают ситуацию там для определения будущей политики в отношении Дамаска. "Американцы ясно дали нам понять, что, к сожалению, у них нет политики (в отношении Сирии - ред.)", - приводит издание слова неназванного европейского дипломата, призывавшего Вашингтон вовлечься в восстановление Сирии. По словам высокопоставленного представителя администрации президента США Дональда Трампа, Штаты продолжат относиться к Сирии с большой осторожностью до тех пор, пока сирийский президент переходного периода Ахмед аш-Шараа не сможет, в частности, объединить "разрозненные" меньшинства страны. Один из американских чиновников заявил газете, что Вашингтон также не стремится "спасти Сирию для сирийского населения", указав, что приоритетом США остается пресечение распространения влияния Ирана в Сирии.
https://1prime.ru/20250321/siriya-856005901.html
сирия
сша
дамаск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82858/38/828583847_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6cd4f47fe16efb64e519fe55cbd906b5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, сирия, сша, дамаск, дональд трамп, башар асад, washington post
Политика, Нефть, СИРИЯ, США, Дамаск, Дональд Трамп, Башар Асад, Washington Post
13:35 17.04.2025
 
СМИ: США признали, что не выработали единую политику в отношении Сирии

WP: США признают, что до сих пор не выработали единую политику в отношении Сирии

© РИА Новости . Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Алексей Агарышев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. США признают, что до сих пор не выработали единую политику в отношении Сирии, сообщает американская газета Washington Post со ссылкой на европейского дипломата.
Ранее официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что США пока не планируют менять санкционный режим в отношении Сирии, но оценивают ситуацию там для определения будущей политики в отношении Дамаска.
"Американцы ясно дали нам понять, что, к сожалению, у них нет политики (в отношении Сирии - ред.)", - приводит издание слова неназванного европейского дипломата, призывавшего Вашингтон вовлечься в восстановление Сирии.
По словам высокопоставленного представителя администрации президента США Дональда Трампа, Штаты продолжат относиться к Сирии с большой осторожностью до тех пор, пока сирийский президент переходного периода Ахмед аш-Шараа не сможет, в частности, объединить "разрозненные" меньшинства страны.
Один из американских чиновников заявил газете, что Вашингтон также не стремится "спасти Сирию для сирийского населения", указав, что приоритетом США остается пресечение распространения влияния Ирана в Сирии.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
США высказались по поводу изменения режима санкций в отношении Сирии
21 марта, 21:53
 
ПолитикаНефтьСИРИЯСШАДамаскДональд ТрампБашар АсадWashington Post
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала