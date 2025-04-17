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СМИ: США признали, что не выработали единую политику в отношении Сирии

СМИ: США признали, что не выработали единую политику в отношении Сирии - 17.04.2025, ПРАЙМ

СМИ: США признали, что не выработали единую политику в отношении Сирии

США признают, что до сих пор не выработали единую политику в отношении Сирии, сообщает американская газета Washington Post со ссылкой на европейского дипломата. | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T13:35+0300

2025-04-17T13:35+0300

2025-04-17T13:35+0300

политика

нефть

сирия

сша

дамаск

дональд трамп

башар асад

washington post

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. США признают, что до сих пор не выработали единую политику в отношении Сирии, сообщает американская газета Washington Post со ссылкой на европейского дипломата. Ранее официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что США пока не планируют менять санкционный режим в отношении Сирии, но оценивают ситуацию там для определения будущей политики в отношении Дамаска. "Американцы ясно дали нам понять, что, к сожалению, у них нет политики (в отношении Сирии - ред.)", - приводит издание слова неназванного европейского дипломата, призывавшего Вашингтон вовлечься в восстановление Сирии. По словам высокопоставленного представителя администрации президента США Дональда Трампа, Штаты продолжат относиться к Сирии с большой осторожностью до тех пор, пока сирийский президент переходного периода Ахмед аш-Шараа не сможет, в частности, объединить "разрозненные" меньшинства страны. Один из американских чиновников заявил газете, что Вашингтон также не стремится "спасти Сирию для сирийского населения", указав, что приоритетом США остается пресечение распространения влияния Ирана в Сирии.

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сирия

сша

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нефть, сирия, сша, дамаск, дональд трамп, башар асад, washington post