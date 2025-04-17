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Пять человек погибли при стрельбе в Университете Флориды, передает WFTV

Пять человек погибли при стрельбе в Университете Флориды, передает WFTV - 17.04.2025, ПРАЙМ

Пять человек погибли при стрельбе в Университете Флориды, передает WFTV

Пять человек погибли, четверо ранены в результате стрельбы в университете Флориды, сообщает телеканал WFTV. | 17.04.2025, ПРАЙМ

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происшествия

сша

флорида

университет

погибшие

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ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. Пять человек погибли, четверо ранены в результате стрельбы в университете Флориды, сообщает телеканал WFTV. "Пятеро убиты, четверо ранены, сообщил источник в правоохранительных структурах", - передает телеканал. Ранее университет Флориды сообщил о стрельбе в учебном заведении, призвав студентов найти укрытие.

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сша, флорида, университет, погибшие