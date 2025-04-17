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Пять человек погибли при стрельбе в Университете Флориды, передает WFTV
Пять человек погибли при стрельбе в Университете Флориды, передает WFTV - 17.04.2025, ПРАЙМ
Пять человек погибли при стрельбе в Университете Флориды, передает WFTV
Пять человек погибли, четверо ранены в результате стрельбы в университете Флориды, сообщает телеканал WFTV. | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T21:03+0300
2025-04-17T21:03+0300
2025-04-17T21:03+0300
происшествия
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ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. Пять человек погибли, четверо ранены в результате стрельбы в университете Флориды, сообщает телеканал WFTV. "Пятеро убиты, четверо ранены, сообщил источник в правоохранительных структурах", - передает телеканал. Ранее университет Флориды сообщил о стрельбе в учебном заведении, призвав студентов найти укрытие.
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Происшествия, США, Флорида, Университет, погибшие
Пять человек погибли при стрельбе в Университете Флориды, передает WFTV
WFTV: в результате стрельбы в университете Флориды погибли пять человек
ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. Пять человек погибли, четверо ранены в результате стрельбы в университете Флориды, сообщает телеканал WFTV.
"Пятеро убиты, четверо ранены, сообщил источник в правоохранительных структурах", - передает телеканал.
Ранее университет Флориды сообщил о стрельбе в учебном заведении, призвав студентов найти укрытие.
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