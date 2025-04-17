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Число пострадавших при стрельбе в США возросло до шести, передает CNN

Число пострадавших при стрельбе в США возросло до шести, передает CNN - 17.04.2025, ПРАЙМ

Число пострадавших при стрельбе в США возросло до шести, передает CNN

Число пострадавших в результате стрельбы в университете Флориды возросло до шести, раненые госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии, а... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T21:27+0300

2025-04-17T21:27+0300

2025-04-17T21:27+0300

происшествия

сша

стрельба

погибшие

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Число пострадавших в результате стрельбы в университете Флориды возросло до шести, раненые госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии, а остальные - в тяжелом, сообщает телеканал CNN со ссылкой на медиков. Ранее сообщалось о четырех пострадавших. Еще пятеро погибли. "По меньшей мере шесть человек пострадали при стрельбе в университете штата Флорида... Один из этих пациентов находится в критическом состоянии, пятеро - в тяжелом", - говорится в публикации со ссылкой на врачей.

https://1prime.ru/20250417/strelba-856796164.html

сша

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сша, стрельба, погибшие