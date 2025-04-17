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Число пострадавших при стрельбе в США возросло до шести, передает CNN - 17.04.2025, ПРАЙМ
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Число пострадавших при стрельбе в США возросло до шести, передает CNN
Число пострадавших при стрельбе в США возросло до шести, передает CNN - 17.04.2025, ПРАЙМ
Число пострадавших при стрельбе в США возросло до шести, передает CNN
Число пострадавших в результате стрельбы в университете Флориды возросло до шести, раненые госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии, а... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T21:27+0300
2025-04-17T21:27+0300
происшествия
сша
стрельба
погибшие
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Число пострадавших в результате стрельбы в университете Флориды возросло до шести, раненые госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии, а остальные - в тяжелом, сообщает телеканал CNN со ссылкой на медиков. Ранее сообщалось о четырех пострадавших. Еще пятеро погибли. "По меньшей мере шесть человек пострадали при стрельбе в университете штата Флорида... Один из этих пациентов находится в критическом состоянии, пятеро - в тяжелом", - говорится в публикации со ссылкой на врачей.
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сша, стрельба, погибшие
Происшествия, США, стрельба, погибшие
21:27 17.04.2025
 
Число пострадавших при стрельбе в США возросло до шести, передает CNN

CNN: число пострадавших в ходе стрельбы в Университете Флориды возросло до шести

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Число пострадавших в результате стрельбы в университете Флориды возросло до шести, раненые госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии, а остальные - в тяжелом, сообщает телеканал CNN со ссылкой на медиков.
Ранее сообщалось о четырех пострадавших. Еще пятеро погибли.
"По меньшей мере шесть человек пострадали при стрельбе в университете штата Флорида... Один из этих пациентов находится в критическом состоянии, пятеро - в тяжелом", - говорится в публикации со ссылкой на врачей.
Флаг США
При стрельбе в Университете Флориды ранены четыре человека, сообщили СМИ
20:48
 
ПроисшествияСШАстрельбапогибшие
 
 
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