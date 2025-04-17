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Зеленский раскрыл, какие данные США передают Украине - 17.04.2025, ПРАЙМ
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Зеленский раскрыл, какие данные США передают Украине
Зеленский раскрыл, какие данные США передают Украине - 17.04.2025, ПРАЙМ
Зеленский раскрыл, какие данные США передают Украине
Американская разведка предоставляет информацию о направлении пусков российских баллистических ракет, однако точные цели ударов не раскрываются, заявил Владимир... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T22:15+0300
2025-04-17T22:18+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
данные
сша
ракеты
россия
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Американская разведка предоставляет информацию о направлении пусков российских баллистических ракет, однако точные цели ударов не раскрываются, заявил Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции, которая транслировалась украинским телеканалом "Общественное". "Нам не передают какую-то дополнительную информацию о баллистике. Партнеры дают нам выходы (запуски - ред.), то есть мы понимаем направление и понимаем, что есть выходы баллистических ракет... Почему реально все нервничали, когда был риск долгой заморозки передачи разведданных американской стороной", - сказал Зеленский, отметив, что именно эти данные в первую очередь интересует ВСУ. Он добавил, что в период с 2000 по 2019 год Украина потеряла большинство своих систем ПВО. Из 225 комплексов, которые были в 1992 году, по его данным, к 2019 осталось около 60, остальные "куда-то делись". Зеленский 26 марта сообщил, что президент США Дональд Трамп разблокировал обмен разведданными с Украиной. Пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сообщила, что Кремль назвал ключевым условием для разрешения конфликта на Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных киевскому режиму.
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владимир зеленский, данные, сша, ракеты, россия
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, данные, США, ракеты, РОССИЯ
22:15 17.04.2025 (обновлено: 22:18 17.04.2025)
 
Зеленский раскрыл, какие данные США передают Украине

Зеленский: США передают ВСУ данные о запусках ракет России, но не сообщают цели

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Американская разведка предоставляет информацию о направлении пусков российских баллистических ракет, однако точные цели ударов не раскрываются, заявил Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции, которая транслировалась украинским телеканалом "Общественное".
"Нам не передают какую-то дополнительную информацию о баллистике. Партнеры дают нам выходы (запуски - ред.), то есть мы понимаем направление и понимаем, что есть выходы баллистических ракет... Почему реально все нервничали, когда был риск долгой заморозки передачи разведданных американской стороной", - сказал Зеленский, отметив, что именно эти данные в первую очередь интересует ВСУ.
Он добавил, что в период с 2000 по 2019 год Украина потеряла большинство своих систем ПВО. Из 225 комплексов, которые были в 1992 году, по его данным, к 2019 осталось около 60, остальные "куда-то делись".
% Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
Медведчук заявил, что Трамп пытается продать Зеленскому потерянные позиции
Вчера, 12:05
Зеленский 26 марта сообщил, что президент США Дональд Трамп разблокировал обмен разведданными с Украиной.
Пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сообщила, что Кремль назвал ключевым условием для разрешения конфликта на Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных киевскому режиму.
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийданныеСШАракетыРОССИЯ
 
 
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