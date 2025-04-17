https://1prime.ru/20250417/svo-856798425.html

Зеленский раскрыл, какие данные США передают Украине

Зеленский раскрыл, какие данные США передают Украине - 17.04.2025, ПРАЙМ

Зеленский раскрыл, какие данные США передают Украине

Американская разведка предоставляет информацию о направлении пусков российских баллистических ракет, однако точные цели ударов не раскрываются, заявил Владимир... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T22:15+0300

2025-04-17T22:15+0300

2025-04-17T22:18+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

данные

сша

ракеты

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_eed754b641e4650637264380680e61f2.jpg

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Американская разведка предоставляет информацию о направлении пусков российских баллистических ракет, однако точные цели ударов не раскрываются, заявил Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции, которая транслировалась украинским телеканалом "Общественное". "Нам не передают какую-то дополнительную информацию о баллистике. Партнеры дают нам выходы (запуски - ред.), то есть мы понимаем направление и понимаем, что есть выходы баллистических ракет... Почему реально все нервничали, когда был риск долгой заморозки передачи разведданных американской стороной", - сказал Зеленский, отметив, что именно эти данные в первую очередь интересует ВСУ. Он добавил, что в период с 2000 по 2019 год Украина потеряла большинство своих систем ПВО. Из 225 комплексов, которые были в 1992 году, по его данным, к 2019 осталось около 60, остальные "куда-то делись". Зеленский 26 марта сообщил, что президент США Дональд Трамп разблокировал обмен разведданными с Украиной. Пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сообщила, что Кремль назвал ключевым условием для разрешения конфликта на Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных киевскому режиму.

https://1prime.ru/20250416/medvedchuk-856730443.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, данные, сша, ракеты, россия