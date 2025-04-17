https://1prime.ru/20250417/svo-856799336.html

"Мы потеряли". На Украине сделали тяжелое признание о ситуации

"Мы потеряли". На Украине сделали тяжелое признание о ситуации - 17.04.2025, ПРАЙМ

"Мы потеряли". На Украине сделали тяжелое признание о ситуации

У Украины не осталось переговорных козырей после того, как части ВСУ покинули Курскую область. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом "Увага: КІРІЯ" высказала... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T23:41+0300

2025-04-17T23:41+0300

2025-04-17T23:41+0300

спецоперация на украине

верховная рада

курская область

переговоры

сша

мнение

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МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. У Украины не осталось переговорных козырей после того, как части ВСУ покинули Курскую область. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом "Увага: КІРІЯ" высказала депутат Рады Анна Скороход."У нас нет какой-то карты, которую бы мы могли сыграть в этом переговорном процессе <…> Ну какой козырь? Курскую область мы потеряли", - сокрушается нардеп. При этом она заявила, что не доверяет украинским властям, которые, по ее словам, "могут рассказывать все, что угодно, что это такой был план", но очевидно, что таким образом "они оправдывают факт того, что мы потеряли Курскую область". "Вот это было переговорной картой по большому счету", — посетовала Скороход.При этом она предсказал тоже весьма очевидное - что украинская позиция на предстоящих переговорах по урегулированию конфликта будет крайне слабой, а значит, Украина может надеяться лишь на Соединенные Штаты и "на то, как Трамп будет реагировать на принятие или непринятие Путиным условий".

https://1prime.ru/20250417/gosdep-856783707.html

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верховная рада, курская область, переговоры, сша, мнение