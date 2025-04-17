Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Надеется добиться". Economist раскрыл истинные цели Трампа на Украине - 17.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250417/uregulirovanie-856798978.html
"Надеется добиться". Economist раскрыл истинные цели Трампа на Украине
"Надеется добиться". Economist раскрыл истинные цели Трампа на Украине - 17.04.2025, ПРАЙМ
"Надеется добиться". Economist раскрыл истинные цели Трампа на Украине
Американский лидер Дональд Трамп стремится добиться перемирия в конфликте на Украине до конца апреля, чтобы выполнить одно из своих ключевых обещаний — достичь... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T23:20+0300
2025-04-17T23:20+0300
спецоперация на украине
дональд трамп
урегулирование
конфликт на украине
мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483914_0:21:937:548_1920x0_80_0_0_31df20bab61b71df54602448d2c55be9.jpg
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Американский лидер Дональд Трамп стремится добиться перемирия в конфликте на Украине до конца апреля, чтобы выполнить одно из своих ключевых обещаний — достичь мира за первые 100 дней своего президентства. ОБ этом рассказывается в публикации курируемого семейством Ротшильдов журнала The Economist.Как напоминают авторы материала, глава Белого дома давал обещание урегулировать украинский конфликт за одни сутки, что, разумеется, у него получилось . "Теперь, по словам инсайдеров, Дональд Трамп надеется добиться прекращения огня в течение своих первых 100 дней — то есть к концу этого месяца", — говорится в публикации.Буквально день назад американский лидер отклонил просьбу Украины о поставках оружия и отказался подписать сделку на 50 миллиардов долларов. Вместе с тем он ответил отказом Владимиру Зеленскому на предложение о продаже десяти ЗРК Patriot.
https://1prime.ru/20250414/tramp-856676299.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483914_1:0:936:701_1920x0_80_0_0_8ad867f4c506323341b7a1c4416f7b9c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дональд трамп, урегулирование, конфликт на украине, мнение
Спецоперация на Украине, Дональд Трамп, урегулирование, Конфликт на Украине, мнение
23:20 17.04.2025
 
"Надеется добиться". Economist раскрыл истинные цели Трампа на Украине

Economist: Трамп хочет заключить мир на Украине, чтобы выполнить ключевое обещание

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Американский лидер Дональд Трамп стремится добиться перемирия в конфликте на Украине до конца апреля, чтобы выполнить одно из своих ключевых обещаний — достичь мира за первые 100 дней своего президентства. ОБ этом рассказывается в публикации курируемого семейством Ротшильдов журнала The Economist.
Как напоминают авторы материала, глава Белого дома давал обещание урегулировать украинский конфликт за одни сутки, что, разумеется, у него получилось .
"Теперь, по словам инсайдеров, Дональд Трамп надеется добиться прекращения огня в течение своих первых 100 дней — то есть к концу этого месяца", — говорится в публикации.
Буквально день назад американский лидер отклонил просьбу Украины о поставках оружия и отказался подписать сделку на 50 миллиардов долларов. Вместе с тем он ответил отказом Владимиру Зеленскому на предложение о продаже десяти ЗРК Patriot.
#Президент США Дональд Трамп в Белом доме. 26 февраля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
Трамп анонсировал "очень хорошие предложения" по урегулированию на Украине
14 апреля, 19:45
 
Спецоперация на УкраинеДональд ТрампурегулированиеКонфликт на Украинемнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала