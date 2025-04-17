https://1prime.ru/20250417/uregulirovanie-856798978.html
"Надеется добиться". Economist раскрыл истинные цели Трампа на Украине
"Надеется добиться". Economist раскрыл истинные цели Трампа на Украине - 17.04.2025, ПРАЙМ
"Надеется добиться". Economist раскрыл истинные цели Трампа на Украине
Американский лидер Дональд Трамп стремится добиться перемирия в конфликте на Украине до конца апреля, чтобы выполнить одно из своих ключевых обещаний — достичь... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T23:20+0300
2025-04-17T23:20+0300
2025-04-17T23:20+0300
спецоперация на украине
дональд трамп
урегулирование
конфликт на украине
мнение
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Американский лидер Дональд Трамп стремится добиться перемирия в конфликте на Украине до конца апреля, чтобы выполнить одно из своих ключевых обещаний — достичь мира за первые 100 дней своего президентства. ОБ этом рассказывается в публикации курируемого семейством Ротшильдов журнала The Economist.Как напоминают авторы материала, глава Белого дома давал обещание урегулировать украинский конфликт за одни сутки, что, разумеется, у него получилось . "Теперь, по словам инсайдеров, Дональд Трамп надеется добиться прекращения огня в течение своих первых 100 дней — то есть к концу этого месяца", — говорится в публикации.Буквально день назад американский лидер отклонил просьбу Украины о поставках оружия и отказался подписать сделку на 50 миллиардов долларов. Вместе с тем он ответил отказом Владимиру Зеленскому на предложение о продаже десяти ЗРК Patriot.
https://1prime.ru/20250414/tramp-856676299.html
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дональд трамп, урегулирование, конфликт на украине, мнение
Спецоперация на Украине, Дональд Трамп, урегулирование, Конфликт на Украине, мнение
"Надеется добиться". Economist раскрыл истинные цели Трампа на Украине
Economist: Трамп хочет заключить мир на Украине, чтобы выполнить ключевое обещание
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ.
Американский лидер Дональд Трамп стремится добиться перемирия в конфликте на Украине до конца апреля, чтобы выполнить одно из своих ключевых обещаний — достичь мира за первые 100 дней своего президентства. ОБ этом рассказывается в публикации курируемого семейством Ротшильдов журнала The Economist
.
Как напоминают авторы материала, глава Белого дома давал обещание урегулировать украинский конфликт за одни сутки, что, разумеется, у него получилось .
"Теперь, по словам инсайдеров, Дональд Трамп надеется добиться прекращения огня в течение своих первых 100 дней — то есть к концу этого месяца", — говорится в публикации.
Буквально день назад американский лидер отклонил просьбу Украины о поставках оружия и отказался подписать сделку на 50 миллиардов долларов. Вместе с тем он ответил отказом Владимиру Зеленскому на предложение о продаже десяти ЗРК Patriot.
Трамп анонсировал "очень хорошие предложения" по урегулированию на Украине