https://1prime.ru/20250417/uregulirovanie-856798978.html

"Надеется добиться". Economist раскрыл истинные цели Трампа на Украине

"Надеется добиться". Economist раскрыл истинные цели Трампа на Украине - 17.04.2025, ПРАЙМ

"Надеется добиться". Economist раскрыл истинные цели Трампа на Украине

Американский лидер Дональд Трамп стремится добиться перемирия в конфликте на Украине до конца апреля, чтобы выполнить одно из своих ключевых обещаний — достичь... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T23:20+0300

2025-04-17T23:20+0300

2025-04-17T23:20+0300

спецоперация на украине

дональд трамп

урегулирование

конфликт на украине

мнение

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Американский лидер Дональд Трамп стремится добиться перемирия в конфликте на Украине до конца апреля, чтобы выполнить одно из своих ключевых обещаний — достичь мира за первые 100 дней своего президентства. ОБ этом рассказывается в публикации курируемого семейством Ротшильдов журнала The Economist.Как напоминают авторы материала, глава Белого дома давал обещание урегулировать украинский конфликт за одни сутки, что, разумеется, у него получилось . "Теперь, по словам инсайдеров, Дональд Трамп надеется добиться прекращения огня в течение своих первых 100 дней — то есть к концу этого месяца", — говорится в публикации.Буквально день назад американский лидер отклонил просьбу Украины о поставках оружия и отказался подписать сделку на 50 миллиардов долларов. Вместе с тем он ответил отказом Владимиру Зеленскому на предложение о продаже десяти ЗРК Patriot.

https://1prime.ru/20250414/tramp-856676299.html

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дональд трамп, урегулирование, конфликт на украине, мнение