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В Чехии раскрыли число беженцев с Украины, нашедших себе работу - 18.04.2025, ПРАЙМ
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В Чехии раскрыли число беженцев с Украины, нашедших себе работу
В Чехии раскрыли число беженцев с Украины, нашедших себе работу - 18.04.2025, ПРАЙМ
В Чехии раскрыли число беженцев с Украины, нашедших себе работу
На предприятиях, фирмах и в сфере обслуживания в Чехии заняты 155 тысяч беженцев с Украины, 95 процентов из них платят налоги от своих доходов от трудовой... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T21:55+0300
2025-04-18T21:55+0300
экономика
чехия
украинские беженцы
работа
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ПРАГА, 18 апр – ПРАЙМ. На предприятиях, фирмах и в сфере обслуживания в Чехии заняты 155 тысяч беженцев с Украины, 95 процентов из них платят налоги от своих доходов от трудовой деятельности или работы по контракту, сообщила в пятницу журналистам директор управления занятости Минтруда Катержина Штепанкова. "В настоящее время, согласно данным МВД, статус временной защиты в Чехии имеют 368 тысяч беженцев с Украины. Из них 155 тысяч человек заняты на производстве на предприятиях, на фирмах, а также в сфере обслуживания, при этом 95 процентов из них платят налоги от своих доходов от трудовой деятельности или работы по контракту. С третьего квартала 2023 года поступления от страховых взносов и налогов от беженцев начали превышать расходы на их содержание", - сказала Штепанкова. По словам Штепанковой, из 368 тысяч беженцев 28 процентов составляют дети и люди старше 65 лет. Взрослых людей в трудоспособном возрасте насчитывается 265,4 тысячи человек, три пятых из них - женщины. Беженцы, которые находятся в Чехии более двух лет и планируют остаться здесь, могут подать заявление на получение специального долгосрочного вида на жительство. При этом они должны зарабатывать не менее 440 тысяч крон (около 20 тысяч долларов) брутто в год из расчета по 110 тысяч крон (около 5 тысяч долларов) брутто на каждого члена семьи.
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чехия, украинские беженцы, работа
Экономика, ЧЕХИЯ, украинские беженцы, работа
21:55 18.04.2025
 
В Чехии раскрыли число беженцев с Украины, нашедших себе работу

Минтруда: в Чехии нашли себе работу 155 тысяч беженцев с Украины

© fotolia.com / sborisovПрага
Прага - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
© fotolia.com / sborisov
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ПРАГА, 18 апр – ПРАЙМ. На предприятиях, фирмах и в сфере обслуживания в Чехии заняты 155 тысяч беженцев с Украины, 95 процентов из них платят налоги от своих доходов от трудовой деятельности или работы по контракту, сообщила в пятницу журналистам директор управления занятости Минтруда Катержина Штепанкова.
"В настоящее время, согласно данным МВД, статус временной защиты в Чехии имеют 368 тысяч беженцев с Украины. Из них 155 тысяч человек заняты на производстве на предприятиях, на фирмах, а также в сфере обслуживания, при этом 95 процентов из них платят налоги от своих доходов от трудовой деятельности или работы по контракту. С третьего квартала 2023 года поступления от страховых взносов и налогов от беженцев начали превышать расходы на их содержание", - сказала Штепанкова.
По словам Штепанковой, из 368 тысяч беженцев 28 процентов составляют дети и люди старше 65 лет. Взрослых людей в трудоспособном возрасте насчитывается 265,4 тысячи человек, три пятых из них - женщины.
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Беженцы, которые находятся в Чехии более двух лет и планируют остаться здесь, могут подать заявление на получение специального долгосрочного вида на жительство. При этом они должны зарабатывать не менее 440 тысяч крон (около 20 тысяч долларов) брутто в год из расчета по 110 тысяч крон (около 5 тысяч долларов) брутто на каждого члена семьи.
 
ЭкономикаЧЕХИЯукраинские беженцыработа
 
 
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