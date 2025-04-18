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Путин изменил состав совета по программе развития генетических технологий - 18.04.2025, ПРАЙМ
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Путин изменил состав совета по программе развития генетических технологий
Путин изменил состав совета по программе развития генетических технологий - 18.04.2025, ПРАЙМ
Путин изменил состав совета по программе развития генетических технологий
Президент России Владимир Путин внес изменения в состав совета по реализации научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2030 годы,... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T22:37+0300
2025-04-18T22:38+0300
владимир путин
программа
совет
генетика
технологии
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин внес изменения в состав совета по реализации научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2030 годы, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Внести в состав совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2030 годы и в состав президиума этого совета... включить в состав совета Завалееву Е.В. - советника главного исполнительного директора в ранге вице-президента публичного акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть" (по согласованию) и исключить из него Шишкина А.Н.; б) включить в состав президиума совета Скворцову В.И. - руководителя ФМБА России", - говорится в документе.
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владимир путин, программа, совет, генетика, технологии
Владимир Путин, программа, Совет, генетика, Технологии
22:37 18.04.2025 (обновлено: 22:38 18.04.2025)
 
Путин изменил состав совета по программе развития генетических технологий

Советник Роснефти Завалеева вошла в совет по развитию генетических технологий

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание по вопросам развития Крыма и Севастополя
Президент РФ В. Путин провел совещание по вопросам развития Крыма и Севастополя
© POOL
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин внес изменения в состав совета по реализации научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2030 годы, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Внести в состав совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2030 годы и в состав президиума этого совета... включить в состав совета Завалееву Е.В. - советника главного исполнительного директора в ранге вице-президента публичного акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть" (по согласованию) и исключить из него Шишкина А.Н.; б) включить в состав президиума совета Скворцову В.И. - руководителя ФМБА России", - говорится в документе.
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