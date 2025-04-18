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Нотариус объяснил, как вашу квартиру могут продать без вас

Нотариус объяснил, как вашу квартиру могут продать без вас - 18.04.2025, ПРАЙМ

Нотариус объяснил, как вашу квартиру могут продать без вас

Сделку купли-продажи недвижимости между физлицами можно заключить без обращения к нотариусу — в простой письменной форме. Этим могут пользоваться мошенники,... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T03:03+0300

2025-04-18T03:03+0300

2025-04-18T03:03+0300

юрист

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бизнес

общество

федеральная нотариальная палата

нотариусы

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МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. Сделку купли-продажи недвижимости между физлицами можно заключить без обращения к нотариусу — в простой письменной форме. Этим могут пользоваться мошенники, которые, например, с помощью поддельных документов распоряжаются чужим жильем по своему усмотрению, рассказал агентству "Прайм" член комиссии Федеральной нотариальной палаты по имиджу, взаимодействию со СМИ и общественными организациями Сергей Поляков.Бывает, что арендаторы таким образом продают снятую ими квартиру, а настоящий владелец узнает об этом только из платежки за ЖКУ. Жертвой подобных схем может стать и добросовестный покупатель, который рискует потерять и деньги, и жилье. Эксперты исследовательского центра "Аналитика. Бизнес. Право" выяснили, что в прошлом году 30% случаев мошенничества в сфере недвижимости касались сделок купли-продажи жилья. Доля таких преступлений постоянно растет: в 2023 она составила 23%, а в 2022 — 19%.Если сделка проходит без привлечения нотариуса, все риски стороны берут на себя. Нотариус, удостоверяя сделку, устанавливает личности ее участников. Он проверяет все документы и паспорта сторон договора, в том числе, направляя электронные запросы в МВД. Кроме того, нотариус обязательно проведет беседу с участниками договора, выяснит, понимают ли они суть сделки и ее правовые последствия."В ходе общения с заявителями нотариусы задают вопросы о намерениях сторон, об объекте недвижимости. Человек, которому квартира не принадлежит, как правило, в ходе такой беседы себя выдает. Такой обстоятельный подход позволяет нотариусам разоблачать преступные схемы", - разъяснил Поляков.Если нотариус заподозрит, что одна из сторон сделки введена в заблуждение, он откажется совершать нотариальное действие. А если речь будет идти о возможном преступлении, поставит в известность правоохранителей.Кроме того, мошенники пытаются прикинуться близкими родственниками и завладеть квартирами умерших незнакомцев. Для этого они используют поддельные документы, например, свидетельства о рождении или о браке. Или пытаются предъявить нотариусу фальшивое свидетельство о смерти владельца недвижимости. Такие подделки оперативно вскрываются путем направления электронных запросов в ЗАГС.Еще одна из схем — попытки подделать завещания. Предъявлять нотариусу такую фальшивку бессмысленно: он проведет проверку через Единую информационную систему нотариата, куда загружаются все нотариальные документы, включая завещания. К этой цифровой инфраструктуре доступа у третьих лиц нет. Также надежно защищены и свидетельства о праве на наследство: эти документы оформляются на нотариальном бланке с QR-кодом. В нем зашифрованы вид нотариального действия, дата его совершения, регистрационный номер, данные нотариуса и другая информацияПомимо баз МВД, ЕГРН и ЗАГС, нотариусы могут получать сведения по цифровым каналам также из налоговой, службы судебных приставов и других ведомств и организаций, что в том числе помогает гарантировать законность и чистоту сделки, заключил Поляков.

https://1prime.ru/20250414/kvartira-856593821.html

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юрист, квартиры, недвижимость, бизнес, общество , федеральная нотариальная палата, нотариусы