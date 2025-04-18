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Небензя назвал прекращение огня на Украине нереалистичным

Небензя назвал прекращение огня на Украине нереалистичным - 18.04.2025, ПРАЙМ

Небензя назвал прекращение огня на Украине нереалистичным

Добавлены подробности после второго абзаца. | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T00:46+0300

2025-04-18T00:46+0300

2025-04-18T00:46+0300

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Добавлены подробности после второго абзаца. ООН, 18 апр – РИА Новости. Прекращение огня на Украине "на данном этапе" нереалистично, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "У нас была попытка ограниченного прекращения огня в отношении энергетической инфраструктуры, которое не было соблюдено украинской стороной. В этих обстоятельствах говорить о прекращении огня на данном этапе просто нереалистично", - сказал Небензя журналистам по итогам закрытых консультаций СБ ООН. Комментируя необходимость закрепления возможных договоренностей между РФ и Украиной Совбезом ООН, он отметил, что в этом случае все будет зависеть от "условий" вероятного прекращения огня и того, какими будут формулировки в документе. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ.

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