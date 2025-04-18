https://1prime.ru/20250418/provokatsiya-856826875.html
Ганчев предупредил о готовящейся Украиной "кровавой провокации" на Пасху
Ганчев предупредил о готовящейся Украиной "кровавой провокации" на Пасху - 18.04.2025, ПРАЙМ
Ганчев предупредил о готовящейся Украиной "кровавой провокации" на Пасху
Украина в Харьковской области на Пасху готовит массовую кровавую провокацию с целью дискредитации России, сообщил в своем ТГ канале глава российской... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T18:21+0300
2025-04-18T18:21+0300
2025-04-18T18:21+0300
спецоперация на украине
украина
провокация
харьковская область
пасха
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
БЕЛГОРОД, 18 апр - ПРАЙМ. Украина в Харьковской области на Пасху готовит массовую кровавую провокацию с целью дискредитации России, сообщил в своем ТГ канале глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "По поступившей нам оперативной информации, в преддверии Светлого Христова Воскресенья украинская сторона осуществляет подготовку к массовой кровавой провокации с целью дискредитации России", - сообщил Ганчев в обращении к жителям подконтрольной Киеву части Харьковской области. Он посоветовал не выходить из дома 19 и 20 апреля, а также воздержаться от посещения праздничных мероприятий и мест массового скопления людей.
https://1prime.ru/20250417/provokatsiya-856794422.html
украина
харьковская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, провокация, харьковская область, пасха
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, провокация, Харьковская область, Пасха
Ганчев предупредил о готовящейся Украиной "кровавой провокации" на Пасху
Ганчев: Киев готовит на Пасху кровавую провокацию в Харьковской области -
БЕЛГОРОД, 18 апр - ПРАЙМ. Украина в Харьковской области на Пасху готовит массовую кровавую провокацию с целью дискредитации России, сообщил в своем ТГ канале глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"По поступившей нам оперативной информации, в преддверии Светлого Христова Воскресенья украинская сторона осуществляет подготовку к массовой кровавой провокации с целью дискредитации России", - сообщил Ганчев в обращении к жителям подконтрольной Киеву части Харьковской области.
ФСБ нашла признаки провокации на протестах в Белграде
Он посоветовал не выходить из дома 19 и 20 апреля, а также воздержаться от посещения праздничных мероприятий и мест массового скопления людей.