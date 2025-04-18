https://1prime.ru/20250418/provokatsiya-856826875.html

Ганчев предупредил о готовящейся Украиной "кровавой провокации" на Пасху

Ганчев предупредил о готовящейся Украиной "кровавой провокации" на Пасху - 18.04.2025, ПРАЙМ

Ганчев предупредил о готовящейся Украиной "кровавой провокации" на Пасху

Украина в Харьковской области на Пасху готовит массовую кровавую провокацию с целью дискредитации России, сообщил в своем ТГ канале глава российской... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T18:21+0300

2025-04-18T18:21+0300

2025-04-18T18:21+0300

спецоперация на украине

украина

провокация

харьковская область

пасха

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БЕЛГОРОД, 18 апр - ПРАЙМ. Украина в Харьковской области на Пасху готовит массовую кровавую провокацию с целью дискредитации России, сообщил в своем ТГ канале глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "По поступившей нам оперативной информации, в преддверии Светлого Христова Воскресенья украинская сторона осуществляет подготовку к массовой кровавой провокации с целью дискредитации России", - сообщил Ганчев в обращении к жителям подконтрольной Киеву части Харьковской области. Он посоветовал не выходить из дома 19 и 20 апреля, а также воздержаться от посещения праздничных мероприятий и мест массового скопления людей.

https://1prime.ru/20250417/provokatsiya-856794422.html

украина

харьковская область

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украина, провокация, харьковская область, пасха