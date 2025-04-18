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В Москве могут появиться маршруты для самокатов и метро с единым тарифом

В Москве могут появиться маршруты для самокатов и метро с единым тарифом - 18.04.2025, ПРАЙМ

В Москве могут появиться маршруты для самокатов и метро с единым тарифом

Московский метрополитен и кикшеринговый сервис Whoosh добавят в своих приложениях возможность строить единый маршрут, включающий как поездку на самокате, так и... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T14:07+0300

2025-04-18T14:07+0300

2025-04-18T14:07+0300

экономика

"мосметро"

whoosh

маршруты

электросамокаты

метро

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Московский метрополитен и кикшеринговый сервис Whoosh добавят в своих приложениях возможность строить единый маршрут, включающий как поездку на самокате, так и на метро, для таких бесшовных поездок предполагается даже единый, более выгодный тариф, рассказал журналистам основатель Whoosh Дмитрий Чуйко. "Мы сегодня подписали соглашение о партнерстве с Московским метрополитеном. …В рамках этой инициативы мы планируем произвести интеграцию. Наше приложение будет стоить единый маршрут, который включает в себя не только кусочек на самокате, но и кусочек на метрополитене", - сказал Чуйко, добавив, что подобная функция будет доступна и в приложении "Мосметро". "Мы пока не можем вам разглашать стоимость этой поездки, но мы надеемся, что эта поездка будет более выгодной, нежели чем комбинация двух отдельных поездок. Но цель в том, чтобы она была более выгодной - вложить единый тариф, который будет value для поездки", - рассказал основатель Whoosh. По его словам, реализовать проект планируется в текущем году. "Вот эта мультимодальность - когда человека одна модальность привозит, он меняет на другую - нам кажется, крайне важна. Мы понимаем, что много наших поездок они как раз и являются мультимодальными, когда люди доезжают на самокате или велосипеде до метро, соответственно, делают поездку на метро, и дальше снова берут транспорт наш, самокат или велосипед, либо пересаживаются на общественный транспорт и совершают еще какой-то кусочек поездки", - добавил основатель Whoosh.

https://1prime.ru/20250416/prigovor-856753059.html

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"мосметро", whoosh, маршруты, электросамокаты, метро