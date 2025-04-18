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Суд взыскал с "дочки" Siemens неустойку за невыполнение контракта - 18.04.2025, ПРАЙМ
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Суд взыскал с "дочки" Siemens неустойку за невыполнение контракта
Суд взыскал с "дочки" Siemens неустойку за невыполнение контракта - 18.04.2025, ПРАЙМ
Суд взыскал с "дочки" Siemens неустойку за невыполнение контракта
Арбитражный суд Свердловской области решил взыскать с ООО "Сименс Мобильность", дочерней структуры немецкого концерна Siemens, 800 тысяч рублей судебной... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T15:17+0300
2025-04-18T15:17+0300
бизнес
екатеринбург
siemens
"синара"
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МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Свердловской области решил взыскать с ООО "Сименс Мобильность", дочерней структуры немецкого концерна Siemens, 800 тысяч рублей судебной неустойки за каждый день неисполнения контракта с ООО "Уральские локомотивы" на поставку 19 комплектов оборудования для электровозов 2ЭС10 (грузовой электровоз "Гранит"). Как следует из материалов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости, суд удовлетворил соответствующее заявление "Уральских локомотивов", бывшего совместного предприятия Siemens и группы "Синара". Суд в Екатеринбурге возбудил это дело в январе прошлого года по иску ООО "Сименс Мобильность", потребовавшего взыскать с "Уральских локомотивов" более 20 миллионов рублей неустойки по договору поставки от 17 июня 2010 года за просрочку оплаты одного комплекта оборудования. Свердловское предприятие подало встречное исковое заявление. Суд удовлетворил оба иска и произвел процессуальный зачет. В результате с "дочки" Siemens было взыскано около 292 миллионов рублей неустойки за просрочку поставки двух комплектов и непоставку еще 19 комплектов. Суд также признал незаконным отказ ООО "Сименс Мобильность" от исполнения договора поставки и гарантийного обслуживания оборудования и обязал компанию исполнить его – осуществить поставку комплектов для 19 электровозов и выполнить все остальные обязательства, предусмотренные договором. Также суд в декабре решил продолжать начислять "дочке" Siemens неустойку, начиная с 19 марта 2024 года, исходя из размера 0,02% в день по день фактического исполнения обязательства поставки, но не более 15% от цены комплекта и 20% от цены договора в совокупности. После того как решение вступило в силу, "Уральские локомотивы" в марте обратились в суд с заявлением о присуждении контрагенту судебной неустойки, чтобы стимулировать его на исполнение судебного акта. Суд это ходатайство 16 апреля удовлетворил. Завод "Уральские локомотивы" был создан в 2010 году как совместное предприятие Siemens и группы "Синара – Транспортные машины". Он выпускал также электропоезда "Ласточка". Однако в мае 2022 года иностранная компания сообщила, что сворачивает бизнес в России, включая выход из существующих совместных предприятий. В настоящее время завод "Уральские локомотивы" производит электропоезда полностью из российских комплектующих.
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екатеринбург
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бизнес, екатеринбург, siemens, "синара"
Бизнес, ЕКАТЕРИНБУРГ, Siemens, "Синара"
15:17 18.04.2025
 
Суд взыскал с "дочки" Siemens неустойку за невыполнение контракта

Суд взыскал с "дочки" Siemens 800 тыс руб неустойки за невыполнение контракта

© fotolia.com / Halfpoint %Договор
%Договор - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
© fotolia.com / Halfpoint
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МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Свердловской области решил взыскать с ООО "Сименс Мобильность", дочерней структуры немецкого концерна Siemens, 800 тысяч рублей судебной неустойки за каждый день неисполнения контракта с ООО "Уральские локомотивы" на поставку 19 комплектов оборудования для электровозов 2ЭС10 (грузовой электровоз "Гранит").
Как следует из материалов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости, суд удовлетворил соответствующее заявление "Уральских локомотивов", бывшего совместного предприятия Siemens и группы "Синара".
Суд в Екатеринбурге возбудил это дело в январе прошлого года по иску ООО "Сименс Мобильность", потребовавшего взыскать с "Уральских локомотивов" более 20 миллионов рублей неустойки по договору поставки от 17 июня 2010 года за просрочку оплаты одного комплекта оборудования. Свердловское предприятие подало встречное исковое заявление. Суд удовлетворил оба иска и произвел процессуальный зачет. В результате с "дочки" Siemens было взыскано около 292 миллионов рублей неустойки за просрочку поставки двух комплектов и непоставку еще 19 комплектов.
Суд также признал незаконным отказ ООО "Сименс Мобильность" от исполнения договора поставки и гарантийного обслуживания оборудования и обязал компанию исполнить его – осуществить поставку комплектов для 19 электровозов и выполнить все остальные обязательства, предусмотренные договором. Также суд в декабре решил продолжать начислять "дочке" Siemens неустойку, начиная с 19 марта 2024 года, исходя из размера 0,02% в день по день фактического исполнения обязательства поставки, но не более 15% от цены комплекта и 20% от цены договора в совокупности.
После того как решение вступило в силу, "Уральские локомотивы" в марте обратились в суд с заявлением о присуждении контрагенту судебной неустойки, чтобы стимулировать его на исполнение судебного акта. Суд это ходатайство 16 апреля удовлетворил.
Завод "Уральские локомотивы" был создан в 2010 году как совместное предприятие Siemens и группы "Синара – Транспортные машины". Он выпускал также электропоезда "Ласточка". Однако в мае 2022 года иностранная компания сообщила, что сворачивает бизнес в России, включая выход из существующих совместных предприятий. В настоящее время завод "Уральские локомотивы" производит электропоезда полностью из российских комплектующих.
%Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
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13:34
 
БизнесЕКАТЕРИНБУРГSiemens"Синара"
 
 
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