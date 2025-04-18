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"Наверное, очень долго". Раскрыта тактическая причина затягивания конфликта
"Наверное, очень долго". Раскрыта тактическая причина затягивания конфликта - 18.04.2025, ПРАЙМ
"Наверное, очень долго". Раскрыта тактическая причина затягивания конфликта
Количество солдат на передовой в конфликте на Украине постоянно сокращается, а количество беспилотников, наоборот, увеличивается. И поскольку роль живой силы... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T15:50+0300
2025-04-18T15:50+0300
2025-04-18T15:51+0300
спецоперация на украине
конфликт на украине
дроны
личный состав
боевые действия
экспертное мнение
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Количество солдат на передовой в конфликте на Украине постоянно сокращается, а количество беспилотников, наоборот, увеличивается. И поскольку роль живой силы снижается, противостояние может затянуться надолго. Такое мнение высказал военкор Роман Сапоньков, чьи слова передает издание "Военное дело". По его словам, сегодня в атаку ходят лишь малые группы штурмовиков - максимум по три-четыре человека."Это, по-моему, наименьшее количество с момента начала СВО. До этого группы были по восемь-десять человек", - сказал Сапоньков, отметив, что снижение интенсивности участия человека в сражениях главным образом обусловлено непрестанно растущей интенсивностью применения беспилотников.Эта тенденция, по его мнению, говорит о том, что конфликт может затянуться на долгое время - ведь сегодня на фронте уже не требуется такого большого количества живой силы, как это было раньше. "При таком раскладе можно воевать, наверное, очень долго, потому что дальше это все может превратиться в то, что воевать будет тысяча дронов, а роль людей будет все время падать", - заключил Сапоньков.
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конфликт на украине, дроны, личный состав, боевые действия, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, Конфликт на Украине, дроны, личный состав, боевые действия, экспертное мнение
"Наверное, очень долго". Раскрыта тактическая причина затягивания конфликта
Военкор Сапоньков: при таком раскладе воевать будем очень долго
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ.
Количество солдат на передовой в конфликте на Украине постоянно сокращается, а количество беспилотников, наоборот, увеличивается. И поскольку роль живой силы снижается, противостояние может затянуться надолго. Такое мнение высказал военкор Роман Сапоньков, чьи слова передает издание "Военное дело"
.
По его словам, сегодня в атаку ходят лишь малые группы штурмовиков - максимум по три-четыре человека.
"Это, по-моему, наименьшее количество с момента начала СВО. До этого группы были по восемь-десять человек", - сказал Сапоньков, отметив, что снижение интенсивности участия человека в сражениях главным образом обусловлено непрестанно растущей интенсивностью применения беспилотников.
Эта тенденция, по его мнению, говорит о том, что конфликт может затянуться на долгое время - ведь сегодня на фронте уже не требуется такого большого количества живой силы, как это было раньше.
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"При таком раскладе можно воевать, наверное, очень долго, потому что дальше это все может превратиться в то, что воевать будет тысяча дронов, а роль людей будет все время падать", - заключил Сапоньков.