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"Морально-психологически". Штурмовик рассказал о сдаче в плен ВСУ - 18.04.2025, ПРАЙМ
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"Морально-психологически". Штурмовик рассказал о сдаче в плен ВСУ
"Морально-психологически". Штурмовик рассказал о сдаче в плен ВСУ - 18.04.2025, ПРАЙМ
"Морально-психологически". Штурмовик рассказал о сдаче в плен ВСУ
Противник сдавался в плен при освобождении населенного пункта Преображенка на красноармейском направлении в ДНР после артобстрела или во время штурма, даже... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T21:04+0300
2025-04-18T21:04+0300
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ДОНЕЦК, 18 апр - ПРАЙМ. Противник сдавался в плен при освобождении населенного пункта Преображенка на красноармейском направлении в ДНР после артобстрела или во время штурма, даже когда был на хорошо защищенной позиции, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" Нагимьян Ильбулов. "В плен они сдаются по факту работы. Бывают разные обстоятельства. Это же война. В первый момент - они могут после артобстрела, например, быть завалены дома. Кого-то завалило, кто-то остался жив. Наши ребята, соответственно, его нашли, вытащили оттуда, из-под завалов, помогли, оказали первую помощь, допросили и эвакуировали дальше до наших точек. Соответственно, второй момент — это во время штурма, это уже когда берешь психологически", - рассказал РИА Новости командир роты. В качестве подтверждения своих слов штурмовик привел в пример ситуацию, при которой противник находился в подвале и по нему велась работа всеми видами гранат или противотанковыми минами, не выдерживал и сдавался в плен. "И даже если они хорошо защищены, они просто морально-психологически не могут вывести. И в это время же ты их просишь, чтобы они сдались", - поясняет военнослужащий. Он добавил, что есть люди, которые выходят и сдаются. А есть те, которые продолжают вести бой, пытаться контролировать свою точку, но у них это не получается. "Не стреляйте я выхожу, выхожу" - начинают потихоньку выходить, видим, что руки, - он, поднимая руки сперва, выходит и все. Видно, что человек сдается - чего его стрелять, он безоружен. Я лично не могу безоружного человека застрелить, другие, кто оказывал сопротивление, были ликвидированы", - рассказывает замкомандира роты Александр Рудаков о моменте сдачи в плен одного из солдат ВСУ.
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вс рф, всу, пленные
Спецоперация на Украине, ВС РФ, ВСУ, пленные
21:04 18.04.2025
 
"Морально-психологически". Штурмовик рассказал о сдаче в плен ВСУ

Штурмовик рассказал обстоятельства сдачи в плен ВСУ при взятии Преображенки

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
© Фото : NATO
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ДОНЕЦК, 18 апр - ПРАЙМ. Противник сдавался в плен при освобождении населенного пункта Преображенка на красноармейском направлении в ДНР после артобстрела или во время штурма, даже когда был на хорошо защищенной позиции, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" Нагимьян Ильбулов.
"В плен они сдаются по факту работы. Бывают разные обстоятельства. Это же война. В первый момент - они могут после артобстрела, например, быть завалены дома. Кого-то завалило, кто-то остался жив. Наши ребята, соответственно, его нашли, вытащили оттуда, из-под завалов, помогли, оказали первую помощь, допросили и эвакуировали дальше до наших точек. Соответственно, второй момент — это во время штурма, это уже когда берешь психологически", - рассказал РИА Новости командир роты.
В качестве подтверждения своих слов штурмовик привел в пример ситуацию, при которой противник находился в подвале и по нему велась работа всеми видами гранат или противотанковыми минами, не выдерживал и сдавался в плен.
"И даже если они хорошо защищены, они просто морально-психологически не могут вывести. И в это время же ты их просишь, чтобы они сдались", - поясняет военнослужащий.
ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
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Он добавил, что есть люди, которые выходят и сдаются. А есть те, которые продолжают вести бой, пытаться контролировать свою точку, но у них это не получается.
"Не стреляйте я выхожу, выхожу" - начинают потихоньку выходить, видим, что руки, - он, поднимая руки сперва, выходит и все. Видно, что человек сдается - чего его стрелять, он безоружен. Я лично не могу безоружного человека застрелить, другие, кто оказывал сопротивление, были ликвидированы", - рассказывает замкомандира роты Александр Рудаков о моменте сдачи в плен одного из солдат ВСУ.
 
Спецоперация на УкраинеВС РФВСУпленные
 
 
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