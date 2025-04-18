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В Турции прокомментировали повышение ставки ЦБ - 18.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250418/turtsija-856803096.html
В Турции прокомментировали повышение ставки ЦБ
В Турции прокомментировали повышение ставки ЦБ - 18.04.2025, ПРАЙМ
В Турции прокомментировали повышение ставки ЦБ
Решение Центрального банка Турции повысить учётную ставку (ставку аукциона недельного репо) говорит об осознании регулятором того, что ситуацию в турецкой... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T07:15+0300
2025-04-18T07:15+0300
банки
финансы
экономика
турция
стамбул
центральные банки
центральный банк
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АНКАРА, 18 апр – ПРАЙМ. Решение Центрального банка Турции повысить учётную ставку (ставку аукциона недельного репо) говорит об осознании регулятором того, что ситуацию в турецкой экономике "необходимо лечить", заявил турецкий экономист Эмре Алкин. Центральный банк Турции по итогам заседания в четверг неожиданно повысил учётную ставку до 46%, тогда как большинство экспертов ожидали ее сохранения на уровне 42,5%. ЦБ Турции в декабре прошлого года начал снижать её с максимального значения в 50%. После мартовского заседания глава регулятора Фатих Карахан заявил, что ЦБ в своих решениях продолжит придерживаться жесткой кредитно-денежной политики, пока не будет достигнуто устойчивое замедление инфляции и ценовая стабильность. "Никто в здравом уме не назовет высокие процентные ставки "хорошими". Высокие процентные ставки - это как лекарство, используемое для лечения болезни. Если дозировка уменьшается, а затем внезапно снова увеличивается, значит, либо лечение неправильное, либо что-то не так", - написал Алкин в соцсети Х. По его словам, руководство экономикой приняло решение, осознав ситуацию, когда "что-то пошло не так". "Будем надеяться, что настанет день, когда они примут "неправильность лечения". Подведем итог: мы не рады, что процентные ставки выросли, мы надеемся, что руководство экономики очнулось ото сна", - отметил экономист. По данным Института статистики (TÜİK), годовая инфляция в Турции замедлилась до 38,1% по итогам марта, тогда как месяцем ранее динамика была сильнее - по итогам февраля годовая инфляция замедлилась до 39,05% с 42,12% в январе. Кроме того, мартовские протестные акции в поддержку арестованного оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу обвалили курс турецкой лиры - курс доллара впервые поднимался выше 41 лиры, что заставило центробанк для поддержки нацвалюты продать 25 миллиардов долларов, сообщала газета Ekonomim.
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банки, финансы, турция, стамбул, центральные банки, центральный банк
Банки, Финансы, Экономика, ТУРЦИЯ, Стамбул, центральные банки, Центральный банк
07:15 18.04.2025
 
В Турции прокомментировали повышение ставки ЦБ

Экономист Алкин: решение ЦБ Турции повысить учетную ставку говорит о необходимости лечения

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АНКАРА, 18 апр – ПРАЙМ. Решение Центрального банка Турции повысить учётную ставку (ставку аукциона недельного репо) говорит об осознании регулятором того, что ситуацию в турецкой экономике "необходимо лечить", заявил турецкий экономист Эмре Алкин.
Центральный банк Турции по итогам заседания в четверг неожиданно повысил учётную ставку до 46%, тогда как большинство экспертов ожидали ее сохранения на уровне 42,5%. ЦБ Турции в декабре прошлого года начал снижать её с максимального значения в 50%. После мартовского заседания глава регулятора Фатих Карахан заявил, что ЦБ в своих решениях продолжит придерживаться жесткой кредитно-денежной политики, пока не будет достигнуто устойчивое замедление инфляции и ценовая стабильность.
"Никто в здравом уме не назовет высокие процентные ставки "хорошими". Высокие процентные ставки - это как лекарство, используемое для лечения болезни. Если дозировка уменьшается, а затем внезапно снова увеличивается, значит, либо лечение неправильное, либо что-то не так", - написал Алкин в соцсети Х.
По его словам, руководство экономикой приняло решение, осознав ситуацию, когда "что-то пошло не так".
"Будем надеяться, что настанет день, когда они примут "неправильность лечения". Подведем итог: мы не рады, что процентные ставки выросли, мы надеемся, что руководство экономики очнулось ото сна", - отметил экономист.
По данным Института статистики (TÜİK), годовая инфляция в Турции замедлилась до 38,1% по итогам марта, тогда как месяцем ранее динамика была сильнее - по итогам февраля годовая инфляция замедлилась до 39,05% с 42,12% в январе. Кроме того, мартовские протестные акции в поддержку арестованного оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу обвалили курс турецкой лиры - курс доллара впервые поднимался выше 41 лиры, что заставило центробанк для поддержки нацвалюты продать 25 миллиардов долларов, сообщала газета Ekonomim.
 
ЭкономикаБанкиФинансыТУРЦИЯСтамбулцентральные банкиЦентральный банк
 
 
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