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В Московской области выставили на продажу почти столетний Ford Model T

В Московской области выставили на продажу почти столетний Ford Model T - 19.04.2025, ПРАЙМ

В Московской области выставили на продажу почти столетний Ford Model T

В России появилась возможность приобрести раритетный кабриолет Ford Model T. Объявление с ретроавтомобилем было опубликовано на платформе Авито Авто. | 19.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-19T10:00+0300

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эксклюзив

авто

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. В России появилась возможность приобрести раритетный кабриолет Ford Model T. Объявление с ретроавтомобилем было опубликовано на платформе Авито Авто.Ford Model T – это первый по-настоящему массовый автомобиль компании, который выпускался миллионным тиражом. Всего с 1908 по 1927 год было произведено около 15 млн экземпляров. В 1999 году Ford Model T даже стал лучшей машиной ХХ века по версии авторитетного европейского конкурса "Автомобиль века". Модель обошла таких всемирно известных конкурентов, как Citroen DS и Volkswagen Käfer.Автомобиль часто называют "жестяной Лиззи". О происхождении этого прозвища бытует несколько легенд. Самая распространенная сводится к тому, что жители американских деревень часто называли своих лошадей "Лиззи", поэтому "второе имя" автомобиля подчеркивало: Ford Model T – транспорт нового поколения для фермеров. Стоит отметить, что автомобиль привлекал их не в последнюю очередь благодаря высокому клиренсу. Это было большим плюсом на провинциальных дорогах того времени. При этом машину часто перестраивали под тракторы, снегоходы и т.д. Особенно талантливые умельцы даже превращали модель в передвижную церковь.Любопытно, что автомобили марки Ford, в особенности модель T, сыграли настолько значимую роль в истории мирового автопрома, что писатель Олдос Хаксли в произведении "О дивный новый мир" даже саркастично изобразил Генри Форда как пророка, а действие самого романа происходит в так называемую "Эру Форда", которая началась со дня выпуска первого Ford Model T.Представленный на Авито Авто экземпляр был выпущен "на закате" существования модели – в 1926 году. Продавец оценил раритетную модель, по-прежнему пребывающую в хорошем состоянии, в 5 800 000 рублей. В движение машину приводит 2,9-литровый 4-цилиндровый двигатель мощностью 20 л.с., который входит в список лучших моторов прошлого столетия по версии журнала WardsAuto.Аутентичный дизайн автомобиля является его бесспорным преимуществом. Несмотря на отсутствие роскошных деталей, машина очень точно воплощает дух автомобилей первой половины ХХ века. Удлиненный кузов с плавными, обтекаемыми формами, большие колесные арки, выразительная горизонтальная решетка радиатора с округленной верхушкой, "срезанная" задняя часть – все это узнаваемые черты автомобиля.Салон модели в целом можно назвать довольно просторным, несмотря на однорядную компоновку, поскольку пассажиры и водитель располагаются на мягком вместительном кожаном диване.Ford Model T является одной из самых известных винтажных машин в мире – и не зря, ведь это иллюстрация к слову "классика", автомобиль, который ознаменовал собой новую эпоху в автомобилестроении ХХ столетия.

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эксклюзив, авто