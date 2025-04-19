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"АвтоВАЗ" начнет официальные продажи Lada Iskra 20 июля
"АвтоВАЗ" начнет официальные продажи Lada Iskra 20 июля - 19.04.2025, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" начнет официальные продажи Lada Iskra 20 июля
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" планирует начать официальные продажи автомобиля Lada Iskra 20 июля 2025 года - в свой день рождения, сообщил... | 19.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-19T14:03+0300
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ТОЛЬЯТТИ, 19 апр - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" планирует начать официальные продажи автомобиля Lada Iskra 20 июля 2025 года - в свой день рождения, сообщил производитель. "Официальный старт продаж Lada Iskra запланирован на 20 июля 2025 года — в День рождения "АвтоВАЗа", - говорится в сообщении. Lada Iskra – это новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду Lada автомобиль займет место между моделями Granta и Vesta. Всего за I квартал 2025 года реализовано 76,2 тысячи автомобилей Lada, что на 16,8% меньше, чем годом ранее. При этом продажи новых легковых автомобилей в России в первом квартале снизились на 26%.
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Бизнес, ТОЛЬЯТТИ, АвтоВАЗ, Lada Vision 4x4, Авто
"АвтоВАЗ" начнет официальные продажи Lada Iskra 20 июля
"АвтоВАЗ" начнет официальные продажи Lada Iskra 20 июля 2025 года
ТОЛЬЯТТИ, 19 апр - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" планирует начать официальные продажи автомобиля Lada Iskra 20 июля 2025 года - в свой день рождения, сообщил производитель.
"Официальный старт продаж Lada Iskra запланирован на 20 июля 2025 года — в День рождения "АвтоВАЗа", - говорится в сообщении.
Lada Iskra – это новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду Lada автомобиль займет место между моделями Granta и Vesta.
Всего за I квартал 2025 года реализовано 76,2 тысячи автомобилей Lada, что на 16,8% меньше, чем годом ранее. При этом продажи новых легковых автомобилей в России в первом квартале снизились на 26%.
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