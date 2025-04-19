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"АвтоВАЗ" запустил производство Lada Iskra в Тольятти

"АвтоВАЗ" запустил производство Lada Iskra в Тольятти - 19.04.2025, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" запустил производство Lada Iskra в Тольятти

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" запустил серийное производство автомобилей Lada Iskra на заводе в Тольятти, передает корреспондент РИА Новости. | 19.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-19T14:11+0300

2025-04-19T14:11+0300

2025-04-19T14:11+0300

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ТОЛЬЯТТИ, 19 апр - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" запустил серийное производство автомобилей Lada Iskra на заводе в Тольятти, передает корреспондент РИА Новости. В субботу, 19 апреля, в день 55-летия с момента выпуска первого автомобиля, на АО "АвтоВАЗ" состоялся торжественный запуск промышленного производства новой модели Lada Iskra. В рамках церемонии с конвейера сошли первые экземпляры автомобиля - седан в красном цвете и универсал в синем цвете. Lada Iskra – это новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого входят седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду Lada автомобиль займет место между моделями Granta и Vesta. Производственные мощности "АвтоВАЗа" позволяют достичь максимального объема выпуска модели до 150 тысяч автомобилей в год, отмечают в компании. Фактические объемы производства будут рассчитываться исходя из рыночной ситуации. Сборка и окраска автомобилей осуществляется в цехах сборки и окраски Lada Granta, которые были модернизированы под новый проект. Как сообщает производитель, уровень локализации автомобиля превышает 90%. В базовой версии машина получит электронную систему стабилизации (ESC), антиблокировочную систему тормозов (ABS) и две подушки безопасности. Iskra оснащается 1,6-литровыми двигателями Lada, которые устанавливаются в паре с 5- или 6-ступенчатой механической коробкой передач, а также с бесступенчатым автоматом.

https://1prime.ru/20250419/avto-856838579.html

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бизнес, промышленность, автоваз, авто