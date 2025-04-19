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"Не оправится". Европейский автопром бьет тревогу, стоя на краю пропасти

"Не оправится". Европейский автопром бьет тревогу, стоя на краю пропасти - 19.04.2025, ПРАЙМ

"Не оправится". Европейский автопром бьет тревогу, стоя на краю пропасти

Европейский автопром продолжает переживать глубокий кризис из-за трудностей, связанных с последствиями пандемии, усилением конкуренции и новыми регуляторными... | 19.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-19T19:39+0300

2025-04-19T19:39+0300

2025-04-19T19:39+0300

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Европейский автопром продолжает переживать глубокий кризис из-за трудностей, связанных с последствиями пандемии, усилением конкуренции и новыми регуляторными требованиями, пишет Le Figaro.Истоки этого упадка кроются в событиях последних лет. После "дизельгейта" - скандала, связанного с занижением данных о выбросах вредных веществ, - ускорился переход к электромобилям. Принятые Европарламентом планы по декарбонизации также оказали существенное влияние на энергетический переход в отрасли, часто навязывая жесткие сроки и цели.Пока европейские производители действовали разобщенно, Китай активно поддерживал всю цепочку производства электромобилей. Инвестиции европейских компаний в электромобили не привели к росту спроса, и на складах скопились невостребованные автомобили. Пандемия COVID-19 лишь усугубила эту тенденцию. Европейские компании делали крупные инвестиции в разработку и производство автомобилей будущего, однако спрос на них значительно отставал от темпов производства. В результате, после отмены государственных субсидий на покупку электромобилей, особенно в Германии, автосалоны остались переполнены невостребованными дорогостоящими моделями.Производство легковых автомобилей в Европе остается на низком уровне: общий объем производства в ЕС и Великобритании сократился с 18,7 млн единиц в 2017 году до 14,16 млн в 2024 году, по данным Innovev. Во Франции объем производства сократился с 2,2 млн в 2019 году до 1,4 млн в 2022 году. Доля Франции в общеевропейском производстве автомобилей снизилась с 19,6% в 2005 году до всего лишь 9,1% в настоящее время."Мы наблюдаем отставание Европы и Франции. Мы не можем оправиться от ударов. А потеряв долю рынка, вернуть ее почти невозможно", - отмечает председатель ассоциации производителей и поставщиков автокомпонентов FIEV Жан-Луи Пеш.На фоне кризиса высказываются надежды на смягчение Еврокомиссией дорожной карты по отказу от двигателей внутреннего сгорания к 2035 году. Рассматривается возможность продления срока службы гибридов и пересмотра системы штрафов за превышение выбросов CO2.FIEV предлагает ряд конкретных мер для поддержки европейского автопрома, включая разработку общеевропейского инвестиционного плана, аналогичного американскому IRA 2022 года (Закон о снижении инфляции), направленного на стимулирование развития экологически чистой промышленности. Предлагается также обеспечить доступную и экологически чистую энергию, а также упростить регуляторное бремя, учитывая, что к 2030 году на отрасль будет распространяться 108 новых нормативных актов."Если ничего не делать в этой отрасли, Франция станет просто парком развлечений для туристов", - с сожалением заключает Жан-Луи Пеш.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ.

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авто, франция, европа, le figaro, ес, мировая экономика, бизнес