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ВС России освободили основную часть Курской области, заявил Герасимов - 19.04.2025, ПРАЙМ
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ВС России освободили основную часть Курской области, заявил Герасимов
ВС России освободили основную часть Курской области, заявил Герасимов - 19.04.2025, ПРАЙМ
ВС России освободили основную часть Курской области, заявил Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что... | 19.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-19T17:06+0300
2025-04-19T17:06+0300
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что группировка войск "Север" ведет наступление по освобождению районов Курской области, основная часть территории освобождена. В субботу в Кремле Путин встретился с Герасимовым. "Группировка войск "Север" ведет наступление по освобождению районов Курской области, на территории которых было совершено вторжение вооруженных сил Украины. Основная часть территории области, где было вторжение, сейчас освобождена - это 1260 километров квадратных, 99,5%. Осталось два участка, где идут боевые действия. Это район населенных пунктов Олешня и Горналь. Они находятся непосредственно у границы с Украиной", - сказал Герасимов в ходе встречи с главой государства.Начальник генштаба также сообщил, что зачистка от ВСУ в районах Горналя и Олешни в Курской области продолжается силами морской пехоты, которые ведут действия по разгрому противника."В районе Горналя завершается зачистка территории Горнальского мужского монастыря и штурмовые группы 810-й бригады морской пехоты ведут боевые действия по разгрому подразделения противника на Горнале и прилегающих к нему рощах на общей площади 4,5 квадратных километра. Участки сами по себе небольшие, но противник сосредоточил там основные усилия", - доложил Герасимов.
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общество , россия, рф, москва, украина, валерий герасимов, владимир путин
Спецоперация на Украине, Общество , РОССИЯ, РФ, МОСКВА, УКРАИНА, Валерий Герасимов, Владимир Путин
17:06 19.04.2025
 
ВС России освободили основную часть Курской области, заявил Герасимов

Герасимов: группировка войск "Север" ведет наступление по освобождению Курской области

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов отдельного батальона "АрБат" в Курской области
Боевая работа артиллеристов отдельного батальона АрБат в Курской области - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что группировка войск "Север" ведет наступление по освобождению районов Курской области, основная часть территории освобождена.
В субботу в Кремле Путин встретился с Герасимовым.
"Группировка войск "Север" ведет наступление по освобождению районов Курской области, на территории которых было совершено вторжение вооруженных сил Украины. Основная часть территории области, где было вторжение, сейчас освобождена - это 1260 километров квадратных, 99,5%. Осталось два участка, где идут боевые действия. Это район населенных пунктов Олешня и Горналь. Они находятся непосредственно у границы с Украиной", - сказал Герасимов в ходе встречи с главой государства.
Начальник генштаба также сообщил, что зачистка от ВСУ в районах Горналя и Олешни в Курской области продолжается силами морской пехоты, которые ведут действия по разгрому противника.
"В районе Горналя завершается зачистка территории Горнальского мужского монастыря и штурмовые группы 810-й бригады морской пехоты ведут боевые действия по разгрому подразделения противника на Горнале и прилегающих к нему рощах на общей площади 4,5 квадратных километра. Участки сами по себе небольшие, но противник сосредоточил там основные усилия", - доложил Герасимов.
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