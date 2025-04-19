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Герасимов заявил о предотвращении захода ВСУ в Белгородскую область - 19.04.2025, ПРАЙМ
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Герасимов заявил о предотвращении захода ВСУ в Белгородскую область
Герасимов заявил о предотвращении захода ВСУ в Белгородскую область - 19.04.2025, ПРАЙМ
Герасимов заявил о предотвращении захода ВСУ в Белгородскую область
Попытки ВСУ зайти в Белгородскую область были пресечены, заявил начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. | 19.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-19T17:20+0300
2025-04-19T17:20+0300
спецоперация на украине
россия
общество
белгородская область
рф
валерий герасимов
владимир путин
всу
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Попытки ВСУ зайти в Белгородскую область были пресечены, заявил начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Президент России Владимир Путин в субботу провел встречу с начальником генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. "Потерпев неудачу в Курском приграничье, противник попытался осуществить прорыв в Белгородскую область, в районах населенных пунктов Демидовка и Поповка. Они как раз примыкают к Курской области. Попытки осуществить вклинение на нашу территорию значительных сил противника были пресечены", - сказал Герасимов в ходе встречи.
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россия, общество , белгородская область, рф, валерий герасимов, владимир путин, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Общество , Белгородская область, РФ, Валерий Герасимов, Владимир Путин, ВСУ
17:20 19.04.2025
 
Герасимов заявил о предотвращении захода ВСУ в Белгородскую область

Герасимов: попытки ВСУ зайти в Белгородскую область были пресечены

© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов
Президент РФ Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Попытки ВСУ зайти в Белгородскую область были пресечены, заявил начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
Президент России Владимир Путин в субботу провел встречу с начальником генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.
"Потерпев неудачу в Курском приграничье, противник попытался осуществить прорыв в Белгородскую область, в районах населенных пунктов Демидовка и Поповка. Они как раз примыкают к Курской области. Попытки осуществить вклинение на нашу территорию значительных сил противника были пресечены", - сказал Герасимов в ходе встречи.
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17:06
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯОбществоБелгородская областьРФВалерий ГерасимовВладимир ПутинВСУ
 
 
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