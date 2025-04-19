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Герасимов заявил о предотвращении захода ВСУ в Белгородскую область

Герасимов заявил о предотвращении захода ВСУ в Белгородскую область - 19.04.2025, ПРАЙМ

Герасимов заявил о предотвращении захода ВСУ в Белгородскую область

Попытки ВСУ зайти в Белгородскую область были пресечены, заявил начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. | 19.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-19T17:20+0300

2025-04-19T17:20+0300

2025-04-19T17:20+0300

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Попытки ВСУ зайти в Белгородскую область были пресечены, заявил начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Президент России Владимир Путин в субботу провел встречу с начальником генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. "Потерпев неудачу в Курском приграничье, противник попытался осуществить прорыв в Белгородскую область, в районах населенных пунктов Демидовка и Поповка. Они как раз примыкают к Курской области. Попытки осуществить вклинение на нашу территорию значительных сил противника были пресечены", - сказал Герасимов в ходе встречи.

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