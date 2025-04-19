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В Германии заявили, что русофобские политики не поддерживают Украину
В Германии заявили, что русофобские политики не поддерживают Украину - 19.04.2025, ПРАЙМ
В Германии заявили, что русофобские политики не поддерживают Украину
Даже русофобские политики ФРГ не поддерживают нарушение прав человека, которое происходит на Украине, заявила РИА Новости экс-депутат гамбурского ландтага от... | 19.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-19T05:32+0300
2025-04-19T05:32+0300
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ДОНЕЦК, 19 апр - ПРАЙМ. Даже русофобские политики ФРГ не поддерживают нарушение прав человека, которое происходит на Украине, заявила РИА Новости экс-депутат гамбурского ландтага от партии Альтернатива для Германии Ольга Петерсен.
В данный момент Петерсен посещает ДНР.
"Ни одна партия не поддерживает то, что происходит именно в этих (правочеловеческих – ред.) рамках (на Украине – ред.), что людей насильно забирают с улицы. Даже немецкий мейнстрим, который полностью поддерживает Украину и полностью русофобски настроен, констатируют, что данные меры неприемлемы в правовом государстве", - рассказала Петерсен, комментируя насильную мобилизацию в ВСУ.
По ее словам, политиками Германии вопрос о легитимности Зеленского не обсуждается, однако, полагает она, немцы "избавятся от него", когда появится такая необходимость.
Петерсен с детьми покинула Германию из-за санкций после посещения России и своих комментариев в качестве наблюдателя на выборах президента в 2024 году.
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Общество , Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, Донецк, ВСУ
В Германии заявили, что русофобские политики не поддерживают Украину
Экс-депутат ландтага Петерсен: русофобские политики Германии не поддерживают Украину
ДОНЕЦК, 19 апр - ПРАЙМ. Даже русофобские политики ФРГ не поддерживают нарушение прав человека, которое происходит на Украине, заявила РИА Новости экс-депутат гамбурского ландтага от партии Альтернатива для Германии Ольга Петерсен.
В данный момент Петерсен посещает ДНР.
"Ни одна партия не поддерживает то, что происходит именно в этих (правочеловеческих – ред.) рамках (на Украине – ред.), что людей насильно забирают с улицы. Даже немецкий мейнстрим, который полностью поддерживает Украину и полностью русофобски настроен, констатируют, что данные меры неприемлемы в правовом государстве", - рассказала Петерсен, комментируя насильную мобилизацию в ВСУ.
По ее словам, политиками Германии вопрос о легитимности Зеленского не обсуждается, однако, полагает она, немцы "избавятся от него", когда появится такая необходимость.
Петерсен с детьми покинула Германию из-за санкций после посещения России и своих комментариев в качестве наблюдателя на выборах президента в 2024 году.