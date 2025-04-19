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В Германии заявили, что русофобские политики не поддерживают Украину

В Германии заявили, что русофобские политики не поддерживают Украину - 19.04.2025, ПРАЙМ

В Германии заявили, что русофобские политики не поддерживают Украину

Даже русофобские политики ФРГ не поддерживают нарушение прав человека, которое происходит на Украине, заявила РИА Новости экс-депутат гамбурского ландтага от... | 19.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-19T05:32+0300

2025-04-19T05:32+0300

2025-04-19T05:32+0300

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ДОНЕЦК, 19 апр - ПРАЙМ. Даже русофобские политики ФРГ не поддерживают нарушение прав человека, которое происходит на Украине, заявила РИА Новости экс-депутат гамбурского ландтага от партии Альтернатива для Германии Ольга Петерсен. В данный момент Петерсен посещает ДНР. "Ни одна партия не поддерживает то, что происходит именно в этих (правочеловеческих – ред.) рамках (на Украине – ред.), что людей насильно забирают с улицы. Даже немецкий мейнстрим, который полностью поддерживает Украину и полностью русофобски настроен, констатируют, что данные меры неприемлемы в правовом государстве", - рассказала Петерсен, комментируя насильную мобилизацию в ВСУ. По ее словам, политиками Германии вопрос о легитимности Зеленского не обсуждается, однако, полагает она, немцы "избавятся от него", когда появится такая необходимость. Петерсен с детьми покинула Германию из-за санкций после посещения России и своих комментариев в качестве наблюдателя на выборах президента в 2024 году.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , мировая экономика, германия, украина, донецк, всу