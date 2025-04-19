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В Иране призвали не задерживать дискуссии о возможном соглашении с США - 19.04.2025, ПРАЙМ
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В Иране призвали не задерживать дискуссии о возможном соглашении с США
В Иране призвали не задерживать дискуссии о возможном соглашении с США - 19.04.2025, ПРАЙМ
В Иране призвали не задерживать дискуссии о возможном соглашении с США
Властям Ирана не стоит "задерживать" дискуссии внутри страны о содержании возможного соглашения Тегерана с Вашингтоном, Иран не должен стремиться заключить... | 19.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-19T02:31+0300
2025-04-19T02:31+0300
энергетика
мировая экономика
иран
сша
тегеран
дональд трамп
стив уиткофф
али хаменеи
мид
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ТЕГЕРАН, 19 апр – ПРАЙМ. Властям Ирана не стоит "задерживать" дискуссии внутри страны о содержании возможного соглашения Тегерана с Вашингтоном, Иран не должен стремиться заключить любое соглашение с США, сделка должна принести пользу всей иранской нации, заявил официальный представитель парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Резайи. "Если мы задержим диалог и дискуссии в нашей стране, руки иранской переговорной команды (на переговорах с США – ред.) также будут связаны. Мы не стремимся заключить любое соглашение (с США – ред.) – мы стремимся заключить хорошее соглашение, которое принесет пользу всей иранской нации. Конечно, мы должны направить наши усилия в сторону ликвидации санкций. Если в разных частях Ирана будут ждать, пока мы достигнем соглашения, это свяжет руки нашей переговорной команде", - сказал Резайи. Его слова приводит иранское государственное агентство SNN. В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля в Риме. Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатии. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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мировая экономика, иран, сша, тегеран, дональд трамп, стив уиткофф, али хаменеи, мид
Энергетика, Мировая экономика, ИРАН, США, Тегеран, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Али Хаменеи, МИД
02:31 19.04.2025
 
В Иране призвали не задерживать дискуссии о возможном соглашении с США

Резайи: Иран не должен стремиться заключить любое соглашение с США

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ТЕГЕРАН, 19 апр – ПРАЙМ. Властям Ирана не стоит "задерживать" дискуссии внутри страны о содержании возможного соглашения Тегерана с Вашингтоном, Иран не должен стремиться заключить любое соглашение с США, сделка должна принести пользу всей иранской нации, заявил официальный представитель парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Резайи.
"Если мы задержим диалог и дискуссии в нашей стране, руки иранской переговорной команды (на переговорах с США – ред.) также будут связаны. Мы не стремимся заключить любое соглашение (с США – ред.) – мы стремимся заключить хорошее соглашение, которое принесет пользу всей иранской нации. Конечно, мы должны направить наши усилия в сторону ликвидации санкций. Если в разных частях Ирана будут ждать, пока мы достигнем соглашения, это свяжет руки нашей переговорной команде", - сказал Резайи. Его слова приводит иранское государственное агентство SNN.
В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля в Риме.
Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатии. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
 
ЭнергетикаМировая экономикаИРАНСШАТегеранДональд ТрампСтив УиткоффАли ХаменеиМИД
 
 
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