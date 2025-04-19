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Иран находится на пике сотрудничества с Россией, заявил Аракчи

Иран находится на пике сотрудничества с Россией, заявил Аракчи - 19.04.2025, ПРАЙМ

Иран находится на пике сотрудничества с Россией, заявил Аракчи

Иран находится на пике сотрудничества с Россией за всю историю отношений между двумя странами, оба государства являются стратегическими партнерами и будут... | 19.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-19T02:40+0300

2025-04-19T02:40+0300

2025-04-19T02:40+0300

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ТЕГЕРАН, 19 апр – ПРАЙМ. Иран находится на пике сотрудничества с Россией за всю историю отношений между двумя странами, оба государства являются стратегическими партнерами и будут стремиться продолжать отстаивать общие интересы на международной арене, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "У меня состоялись плодотворные дискуссии в России, куда я ездил, чтобы передать письмо Верховного лидера Ирана президенту (России Владимиру) Путину. На этом этапе Иран и Россия являются стратегическими партнерами и будут стараться продолжать отстаивать общие интересы на благо двух стран и всего мира. Мы находимся на пике сотрудничества с Россией за всю историю наших пятисотлетних отношений", - написал Аракчи на своей странице в социальной сети X. Глава МИД Ирана в четверг и пятницу находился с официальным визитом в Москве. В ходе своего визита в РФ иранский дипломат провел встречу и переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, передав ему послание от Верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Также Аракчи провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Стороны обсудили региональное и международное сотрудничество, а также ситуацию вокруг американо-иранских переговоров, первый раунд которых состоялся 12 апреля в Омане.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, мировая экономика, иран, тегеран, москва, владимир путин, али хаменеи, сергей лавров, мид