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Иран находится на пике сотрудничества с Россией, заявил Аракчи - 19.04.2025, ПРАЙМ
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Иран находится на пике сотрудничества с Россией, заявил Аракчи
Иран находится на пике сотрудничества с Россией, заявил Аракчи - 19.04.2025, ПРАЙМ
Иран находится на пике сотрудничества с Россией, заявил Аракчи
Иран находится на пике сотрудничества с Россией за всю историю отношений между двумя странами, оба государства являются стратегическими партнерами и будут... | 19.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-19T02:40+0300
2025-04-19T02:40+0300
россия
экономика
мировая экономика
иран
тегеран
москва
владимир путин
али хаменеи
сергей лавров
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ТЕГЕРАН, 19 апр – ПРАЙМ. Иран находится на пике сотрудничества с Россией за всю историю отношений между двумя странами, оба государства являются стратегическими партнерами и будут стремиться продолжать отстаивать общие интересы на международной арене, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "У меня состоялись плодотворные дискуссии в России, куда я ездил, чтобы передать письмо Верховного лидера Ирана президенту (России Владимиру) Путину. На этом этапе Иран и Россия являются стратегическими партнерами и будут стараться продолжать отстаивать общие интересы на благо двух стран и всего мира. Мы находимся на пике сотрудничества с Россией за всю историю наших пятисотлетних отношений", - написал Аракчи на своей странице в социальной сети X. Глава МИД Ирана в четверг и пятницу находился с официальным визитом в Москве. В ходе своего визита в РФ иранский дипломат провел встречу и переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, передав ему послание от Верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Также Аракчи провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Стороны обсудили региональное и международное сотрудничество, а также ситуацию вокруг американо-иранских переговоров, первый раунд которых состоялся 12 апреля в Омане.
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россия, мировая экономика, иран, тегеран, москва, владимир путин, али хаменеи, сергей лавров, мид
РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, ИРАН, Тегеран, МОСКВА, Владимир Путин, Али Хаменеи, Сергей Лавров, МИД
02:40 19.04.2025
 
Иран находится на пике сотрудничества с Россией, заявил Аракчи

Аракчи: Иран находится на пике сотрудничества с Россией за всю историю отношений

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ТЕГЕРАН, 19 апр – ПРАЙМ. Иран находится на пике сотрудничества с Россией за всю историю отношений между двумя странами, оба государства являются стратегическими партнерами и будут стремиться продолжать отстаивать общие интересы на международной арене, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"У меня состоялись плодотворные дискуссии в России, куда я ездил, чтобы передать письмо Верховного лидера Ирана президенту (России Владимиру) Путину. На этом этапе Иран и Россия являются стратегическими партнерами и будут стараться продолжать отстаивать общие интересы на благо двух стран и всего мира. Мы находимся на пике сотрудничества с Россией за всю историю наших пятисотлетних отношений", - написал Аракчи на своей странице в социальной сети X.
Глава МИД Ирана в четверг и пятницу находился с официальным визитом в Москве. В ходе своего визита в РФ иранский дипломат провел встречу и переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, передав ему послание от Верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Также Аракчи провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Стороны обсудили региональное и международное сотрудничество, а также ситуацию вокруг американо-иранских переговоров, первый раунд которых состоялся 12 апреля в Омане.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаИРАНТегеранМОСКВАВладимир ПутинАли ХаменеиСергей ЛавровМИД
 
 
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