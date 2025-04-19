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Мантуров поручил расширить программу льготного автокредитования
Мантуров поручил расширить программу льготного автокредитования - 19.04.2025, ПРАЙМ
Мантуров поручил расширить программу льготного автокредитования
Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил расширить программу льготного автокредитования, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. | 19.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-19T14:53+0300
2025-04-19T14:53+0300
2025-04-19T14:58+0300
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ТОЛЬЯТТИ, 19 апр - ПРАЙМ. Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил расширить программу льготного автокредитования, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов."Конечно, ситуация с точки зрения автокредитования, она существенно отличается от того, что мы наблюдали в прошлом году. Тем не менее, сейчас даны поручения Денисом Валентиновичем Мантуровым по расширению программы льготного кредитования", - заявил он после церемонии запуска на заводе в Тольятти промышленного производства Lada Iskra. При этом министр подчеркнул, что в Минпромторге надеются на позитивный эффект данной меры, но ожидать рекордных показателей продаж не стоит. Он также выразил уверенность в том, что, несмотря на сложности, удастся продолжить развитие новых моделей "АвтоВАЗа".
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бизнес, россия, тольятти, антон алиханов, денис мантуров, минпромторг, автоваз, авто
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ТОЛЬЯТТИ, Антон Алиханов, Денис Мантуров, Минпромторг, АвтоВАЗ, Авто
Мантуров поручил расширить программу льготного автокредитования
Минпромторг: Мантуров поручил расширить программу льготного автокредитования
ТОЛЬЯТТИ, 19 апр - ПРАЙМ. Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил расширить программу льготного автокредитования, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.
"Конечно, ситуация с точки зрения автокредитования, она существенно отличается от того, что мы наблюдали в прошлом году. Тем не менее, сейчас даны поручения Денисом Валентиновичем Мантуровым по расширению программы льготного кредитования", - заявил он после церемонии запуска на заводе в Тольятти промышленного производства Lada Iskra.
При этом министр подчеркнул, что в Минпромторге надеются на позитивный эффект данной меры, но ожидать рекордных показателей продаж не стоит. Он также выразил уверенность в том, что, несмотря на сложности, удастся продолжить развитие новых моделей "АвтоВАЗа".
"АвтоВАЗ" запустил производство Lada Iskra в Тольятти