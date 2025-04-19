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Мантуров поручил расширить программу льготного автокредитования - 19.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250419/minpromtorg-856839564.html
Мантуров поручил расширить программу льготного автокредитования
Мантуров поручил расширить программу льготного автокредитования - 19.04.2025, ПРАЙМ
Мантуров поручил расширить программу льготного автокредитования
Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил расширить программу льготного автокредитования, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. | 19.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-19T14:53+0300
2025-04-19T14:58+0300
экономика
бизнес
россия
тольятти
антон алиханов
денис мантуров
минпромторг
автоваз
авто
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ТОЛЬЯТТИ, 19 апр - ПРАЙМ. Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил расширить программу льготного автокредитования, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов."Конечно, ситуация с точки зрения автокредитования, она существенно отличается от того, что мы наблюдали в прошлом году. Тем не менее, сейчас даны поручения Денисом Валентиновичем Мантуровым по расширению программы льготного кредитования", - заявил он после церемонии запуска на заводе в Тольятти промышленного производства Lada Iskra. При этом министр подчеркнул, что в Минпромторге надеются на позитивный эффект данной меры, но ожидать рекордных показателей продаж не стоит. Он также выразил уверенность в том, что, несмотря на сложности, удастся продолжить развитие новых моделей "АвтоВАЗа".
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бизнес, россия, тольятти, антон алиханов, денис мантуров, минпромторг, автоваз, авто
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ТОЛЬЯТТИ, Антон Алиханов, Денис Мантуров, Минпромторг, АвтоВАЗ, Авто
14:53 19.04.2025 (обновлено: 14:58 19.04.2025)
 
Мантуров поручил расширить программу льготного автокредитования

Минпромторг: Мантуров поручил расширить программу льготного автокредитования

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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ТОЛЬЯТТИ, 19 апр - ПРАЙМ. Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил расширить программу льготного автокредитования, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.
"Конечно, ситуация с точки зрения автокредитования, она существенно отличается от того, что мы наблюдали в прошлом году. Тем не менее, сейчас даны поручения Денисом Валентиновичем Мантуровым по расширению программы льготного кредитования", - заявил он после церемонии запуска на заводе в Тольятти промышленного производства Lada Iskra.
При этом министр подчеркнул, что в Минпромторге надеются на позитивный эффект данной меры, но ожидать рекордных показателей продаж не стоит. Он также выразил уверенность в том, что, несмотря на сложности, удастся продолжить развитие новых моделей "АвтоВАЗа".
Предсерийный автомобиль ЛАДА Искра - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2025
"АвтоВАЗ" запустил производство Lada Iskra в Тольятти
14:11
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯТОЛЬЯТТИАнтон АлихановДенис МантуровМинпромторгАвтоВАЗАвто
 
 
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