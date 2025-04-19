https://1prime.ru/20250419/nomera-856835004.html

Эксперты узнали, каким авто чаще делают "красивые" номера

Эксперты узнали, каким авто чаще делают "красивые" номера - 19.04.2025, ПРАЙМ

Эксперты узнали, каким авто чаще делают "красивые" номера

Эксперты Авито Авто проанализировали данные объявлений о продаже автомобилей, которые продавались на платформе в течение последних 12 месяцев и узнали, какие... | 19.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-19T12:00+0300

2025-04-19T12:00+0300

2025-04-19T12:00+0300

авто

автомобильные номера

эксклюзив

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные объявлений о продаже автомобилей, которые продавались на платформе в течение последних 12 месяцев и узнали, какие автомобили чаще всего продаются с "красивыми" госномерами. Оказалось, что за год число таких предложений выросло на 12%, а чаще всего в эту категорию попадают премиальные автомобили.По данным Авито Авто, больше всего автомобилей с "красивыми" номерами оказалось среди Range Rover, но на них приходится лишь 1,5% от всех авто этой модели. Также в топ-5 по доле машин с такими номерами вошли Peugeot 4007, Infiniti FX37, Infiniti QX56 и Lexus IS. В десятку попали Jaguar XF, Toyota Celica, Nissan Navara, Porsche Cayenne и Lada 2113.Чаще всего встретить премиальный автомобиль с "красивыми" номерами, выбирая среди представителей марок Land Rover, Infiniti, Porsche, Lexus и BMW. В масс-маркете по числу таких предложений лидируют Mazda, LADA, Peugeot, Toyota и Honda.По статистике Авито Авто, чаще всего за такие автомобили продавцы хотят получить на 3-5% больше, чем за аналогичные предложения, но с "обычным" государственными регистрационными знаками. Однако встречаются предложения, за которые просят существенно больше. Например, BMW 7 серии с таким номерным знаком обойдется в среднем на 26% дороже, Infiniti FX35 – на 19,3%, а Toyota Allion – на 18,6%.""Красивые" номера — безусловно, приятный бонус, который добавляет привлекательности и уникальности автомобилю. Однако перед покупкой такой машины мы рекомендуем обращать внимание на ее стоимость, и для этого можно использовать данные Авито Оценки – ее алгоритмы покажут, соответствует ли цена рыночной или, возможно, на ценообразование повлияло наличие “красивых” номеров", – комментирует пресс-служба Авито Авто.

https://1prime.ru/20250417/elektrokar-856775800.html

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авто, автомобильные номера, эксклюзив