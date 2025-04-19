Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Объявленное Путиным пасхальное перемирие в зоне СВО вступило в силу - 19.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250419/paskha-856841952.html
Объявленное Путиным пасхальное перемирие в зоне СВО вступило в силу
Объявленное Путиным пасхальное перемирие в зоне СВО вступило в силу - 19.04.2025, ПРАЙМ
Объявленное Путиным пасхальное перемирие в зоне СВО вступило в силу
Началось объявленное Верховным Главнокомандующим ВС РФ президентом России Владимиром Путиным перемирие. | 19.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-19T18:15+0300
2025-04-19T18:45+0300
спецоперация на украине
общество
россия
рф
украина
владимир путин
валерий герасимов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855320434_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_16988283507e92268a1ed7b16b99f3d8.jpg
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Началось объявленное Верховным Главнокомандующим ВС РФ президентом России Владимиром Путиным перемирие. В субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начинает действовать в 18.00 мск в субботу и продлится до 00.00 мск 21 апреля. В то же время, как предупредил президент, российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия, провокаций и агрессивных действий со стороны противника. Путин заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру, а действия Киева покажут, насколько искренними являются готовность киевского режима, его желание и способность соблюдать договоренности, участвовать в процессе мирных переговоров, направленных на устранение первопричин украинского кризиса. Как уточнили в Минобороны РФ, командующий Объединенной группировкой войск Валерий Герасимов отдал указания всем командующим группировок в зоне специальной военной операции о прекращении огня и ведения боевых действий. Режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российской Объединенной группировкой войск при условии его взаимного соблюдения киевским режимом, подчеркнули в МО РФ.
https://1prime.ru/20250419/peremirie-856840917.html
рф
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855320434_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_e05aa801511eb0504ba457792c0c8471.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф, украина, владимир путин, валерий герасимов
Спецоперация на Украине, Общество , РОССИЯ, РФ, УКРАИНА, Владимир Путин, Валерий Герасимов
18:15 19.04.2025 (обновлено: 18:45 19.04.2025)
 
Объявленное Путиным пасхальное перемирие в зоне СВО вступило в силу

В зоне СВО вступило в силу пасхальное перемирие, объявленное Путиным

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций
Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Началось объявленное Верховным Главнокомандующим ВС РФ президентом России Владимиром Путиным перемирие.
В субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начинает действовать в 18.00 мск в субботу и продлится до 00.00 мск 21 апреля.
В то же время, как предупредил президент, российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия, провокаций и агрессивных действий со стороны противника.
Путин заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру, а действия Киева покажут, насколько искренними являются готовность киевского режима, его желание и способность соблюдать договоренности, участвовать в процессе мирных переговоров, направленных на устранение первопричин украинского кризиса.
Как уточнили в Минобороны РФ, командующий Объединенной группировкой войск Валерий Герасимов отдал указания всем командующим группировок в зоне специальной военной операции о прекращении огня и ведения боевых действий.
Режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российской Объединенной группировкой войск при условии его взаимного соблюдения киевским режимом, подчеркнули в МО РФ.
Президент Владимир Путин принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2025
Путин объявил пасхальное перемирие, сообщили в Кремле
16:53
 
Спецоперация на УкраинеОбществоРОССИЯРФУКРАИНАВладимир ПутинВалерий Герасимов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала