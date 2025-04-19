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Объявленное Путиным пасхальное перемирие в зоне СВО вступило в силу
Объявленное Путиным пасхальное перемирие в зоне СВО вступило в силу - 19.04.2025, ПРАЙМ
Объявленное Путиным пасхальное перемирие в зоне СВО вступило в силу
Началось объявленное Верховным Главнокомандующим ВС РФ президентом России Владимиром Путиным перемирие. | 19.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-19T18:15+0300
2025-04-19T18:15+0300
2025-04-19T18:45+0300
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Началось объявленное Верховным Главнокомандующим ВС РФ президентом России Владимиром Путиным перемирие. В субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начинает действовать в 18.00 мск в субботу и продлится до 00.00 мск 21 апреля. В то же время, как предупредил президент, российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия, провокаций и агрессивных действий со стороны противника. Путин заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру, а действия Киева покажут, насколько искренними являются готовность киевского режима, его желание и способность соблюдать договоренности, участвовать в процессе мирных переговоров, направленных на устранение первопричин украинского кризиса. Как уточнили в Минобороны РФ, командующий Объединенной группировкой войск Валерий Герасимов отдал указания всем командующим группировок в зоне специальной военной операции о прекращении огня и ведения боевых действий. Режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российской Объединенной группировкой войск при условии его взаимного соблюдения киевским режимом, подчеркнули в МО РФ.
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общество , россия, рф, украина, владимир путин, валерий герасимов
Спецоперация на Украине, Общество , РОССИЯ, РФ, УКРАИНА, Владимир Путин, Валерий Герасимов
Объявленное Путиным пасхальное перемирие в зоне СВО вступило в силу
В зоне СВО вступило в силу пасхальное перемирие, объявленное Путиным
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Началось объявленное Верховным Главнокомандующим ВС РФ президентом России Владимиром Путиным перемирие.
В субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начинает действовать в 18.00 мск в субботу и продлится до 00.00 мск 21 апреля.
В то же время, как предупредил президент, российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия, провокаций и агрессивных действий со стороны противника.
Путин заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру, а действия Киева покажут, насколько искренними являются готовность киевского режима, его желание и способность соблюдать договоренности, участвовать в процессе мирных переговоров, направленных на устранение первопричин украинского кризиса.
Как уточнили в Минобороны РФ, командующий Объединенной группировкой войск Валерий Герасимов отдал указания всем командующим группировок в зоне специальной военной операции о прекращении огня и ведения боевых действий.
Режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российской Объединенной группировкой войск при условии его взаимного соблюдения киевским режимом, подчеркнули в МО РФ.
Путин объявил пасхальное перемирие, сообщили в Кремле