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Объявленное Путиным пасхальное перемирие в зоне СВО вступило в силу

Объявленное Путиным пасхальное перемирие в зоне СВО вступило в силу - 19.04.2025, ПРАЙМ

Объявленное Путиным пасхальное перемирие в зоне СВО вступило в силу

Началось объявленное Верховным Главнокомандующим ВС РФ президентом России Владимиром Путиным перемирие. | 19.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-19T18:15+0300

2025-04-19T18:15+0300

2025-04-19T18:45+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Началось объявленное Верховным Главнокомандующим ВС РФ президентом России Владимиром Путиным перемирие. В субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начинает действовать в 18.00 мск в субботу и продлится до 00.00 мск 21 апреля. В то же время, как предупредил президент, российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия, провокаций и агрессивных действий со стороны противника. Путин заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру, а действия Киева покажут, насколько искренними являются готовность киевского режима, его желание и способность соблюдать договоренности, участвовать в процессе мирных переговоров, направленных на устранение первопричин украинского кризиса. Как уточнили в Минобороны РФ, командующий Объединенной группировкой войск Валерий Герасимов отдал указания всем командующим группировок в зоне специальной военной операции о прекращении огня и ведения боевых действий. Режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российской Объединенной группировкой войск при условии его взаимного соблюдения киевским режимом, подчеркнули в МО РФ.

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общество , россия, рф, украина, владимир путин, валерий герасимов