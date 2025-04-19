https://1prime.ru/20250419/pensionery-856826184.html

Россиянам объяснили, каких пенсионеров охотней всего берут на работу

Россиянам объяснили, каких пенсионеров охотней всего берут на работу - 19.04.2025, ПРАЙМ

Россиянам объяснили, каких пенсионеров охотней всего берут на работу

Пенсионеры наиболее востребованы в отраслях, где система подготовки кадров не справляется - ни по количеству, ни по качеству специалистов. И таких отраслей... | 19.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-19T03:03+0300

2025-04-19T03:03+0300

2025-04-19T03:03+0300

пенсионеры

работающие пенсионеры

пенсии

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МОСКВА, 19 апр – ПРАЙМ Пенсионеры наиболее востребованы в отраслях, где система подготовки кадров не справляется - ни по количеству, ни по качеству специалистов. И таких отраслей довольно много, рассказал агентству "Прайм" член Центрального Совета Независимого профсоюза "Новый Труд" Анатолий Баранов."Возьмем, к примеру, первичное звено здравоохранения: поликлиники, амбулаторные приемы, приемные покои больниц. Конкуренции здесь нет, зарплаты скромные, а квалификация нужна высокая. Врач-терапевт со стажем в 40-50 лет - находка для любой поликлиники. Хирург, которому уже тяжело стоять по многу часов в операционной, на амбулаторном приеме – бесценный кадр. А опытная медсестра? Это же профессионал, у которого "рука набита" за десятилетия работы", - рассуждает он.Точно так же востребованы высококвалифицированные рабочие. Токарь пятого разряда, да еще с инженерным дипломом? За такого и конкуренция будет. "Знавал я одного директора завода, который после пенсии (а ему было уже за 80!) вернулся токарем на свой завод. И начальство к нему на поклон ходило", - добавил эксперт.Кроме того, опыт и профессиональная компетентность старшего поколения высоко ценятся в образовании и науке. Пожилые преподаватели, методисты и научные сотрудники обладают солидным багажом знаний, что позволяет привлекать их к работе с молодежью, разработке обучающих программ и наставничеству. Эти же навыки востребованы и в юридической, финансовой и инженерной сферах, сельском хозяйстве. В этих отраслях сотрудник "серебряного возраста" может не только остаться востребованным, но и продолжить карьерный рост. При наличии достаточно крепкого здоровья, разумеется.Современный рынок труда открывает новые возможности для людей старшего возраста, но и от них требует гибкости и способности к изменениям. Готовность осваивать новые технологии, цифровые инструменты (например, программы учета, онлайн-платформы), использовать различные форматы работы (проектная деятельность, консультации, фриланс) - все это повышает конкурентоспособность специалиста.Со своей стороны, работодатели тоже должны идти навстречу: создавать условия для интеграции опытных кадров, их переобучения и повышения квалификации, учитывать физические возможности и наличие хронических заболеваний при постановке задач.Проблема еще и в том, что люди старшего поколения совершенно не приучены искать работу через платформы вроде hh.ru, job.ru и другие подобные. Они из тех времен, когда дельного специалиста "перехватывали" на следующий день после увольнения."Сейчас алгоритм поиска работы немного иной, и в этом в том числе причина кадрового голода. Пока потенциальный работодатель листает "доски объявлений", потенциальный сотрудник обзванивает друзей и знакомых. Или просто ждет, что его позовут - он же и правда классный специалист. А не зовут, хотя очень нужен", - заключил Баранов.

https://1prime.ru/20250417/pensiya-856594465.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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