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ВСУ продолжили наносить удары по Херсонской области, заявил Сальдо - 19.04.2025, ПРАЙМ
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ВСУ продолжили наносить удары по Херсонской области, заявил Сальдо
ВСУ продолжили наносить удары по Херсонской области, заявил Сальдо - 19.04.2025, ПРАЙМ
ВСУ продолжили наносить удары по Херсонской области, заявил Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ продолжают наносить удары по мирным городам региона, нарушая объявленное президентом России... | 19.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-19T23:29+0300
2025-04-19T23:29+0300
спецоперация на украине
херсонская область
рф
владимир путин
владимир сальдо
всу
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ продолжают наносить удары по мирным городам региона, нарушая объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Сегодня, в пасхальную ночь, когда миллионы людей молятся о мире, украинская сторона нарушает перемирие, объявленное президентом Владимиром Владимировичем Путиным. ВСУ продолжают наносить удары по мирным городам Херсонской области", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам с 18.00 субботы зафиксированы ряд атак противника. "Алешки - FPV-дроны, миномет; Голая Пристань - удары дронов-камикадзе; Каховка - не менее шести сбросов с БПЛА. При этом важно сказать прямо: на ряде участков - тишина, обстрелы не ведутся. Значит, даже среди украинских военнослужащих есть те, кто услышал призыв к миру и сохранил человеческое. Но, увы, не все", - сообщил Сальдо.
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херсонская область, рф, владимир путин, владимир сальдо, всу
Спецоперация на Украине, Херсонская область, РФ, Владимир Путин, Владимир Сальдо, ВСУ
23:29 19.04.2025
 
ВСУ продолжили наносить удары по Херсонской области, заявил Сальдо

Сальдо: ВСУ наносят удары по мирным городам Херсонской области, нарушая перемирие

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ продолжают наносить удары по мирным городам региона, нарушая объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие.
В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
"Сегодня, в пасхальную ночь, когда миллионы людей молятся о мире, украинская сторона нарушает перемирие, объявленное президентом Владимиром Владимировичем Путиным. ВСУ продолжают наносить удары по мирным городам Херсонской области", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам с 18.00 субботы зафиксированы ряд атак противника.
"Алешки - FPV-дроны, миномет; Голая Пристань - удары дронов-камикадзе; Каховка - не менее шести сбросов с БПЛА. При этом важно сказать прямо: на ряде участков - тишина, обстрелы не ведутся. Значит, даже среди украинских военнослужащих есть те, кто услышал призыв к миру и сохранил человеческое. Но, увы, не все", - сообщил Сальдо.
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22:47
 
Спецоперация на УкраинеХерсонская областьРФВладимир ПутинВладимир СальдоВСУ
 
 
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