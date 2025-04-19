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Гарантии по ядерной программе Ирана будут предоставляться не только США - 19.04.2025, ПРАЙМ
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Гарантии по ядерной программе Ирана будут предоставляться не только США
Гарантии по ядерной программе Ирана будут предоставляться не только США - 19.04.2025, ПРАЙМ
Гарантии по ядерной программе Ирана будут предоставляться не только США
Гарантии по потенциальному соглашению Ирана и США по иранской ядерной программе и снятию с исламской республики санкций будут предоставляться не только... | 19.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-19T02:16+0300
2025-04-19T02:16+0300
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ТЕГЕРАН, 19 апр – ПРАЙМ. Гарантии по потенциальному соглашению Ирана и США по иранской ядерной программе и снятию с исламской республики санкций будут предоставляться не только Вашингтоном, РФ и Китай обсудят со Штатами вопрос "о более надежных гарантиях" Тегерану, заявил член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политики Ала эд-Дин Боруджерди. "В ходе переговоров Тегерана и Вашингтона гарантии будут предоставляться не только со стороны США. Такие страны, как Россия и Китай, вступят в переговоры с Соединенными Штатами о более надежных гарантиях", - сказал Боруджерди, слова которого приводит иранское госагентство SNN. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в четверг и пятницу находился с официальным визитом в Москве, а в течение следующих нескольких дней, как сообщает иранское госагентство IRNA, Аракчи отправится с визитом в Китай. В ходе своего визита в РФ иранский дипломат провел встречу и переговоры с российскими лидером Владимиром Путиным, передав ему также послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Аракчи также провел переговоры со своим коллегой Сергеем Лавровым. Стороны обсудили региональное и международное сотрудничество, а также ситуацию вокруг американо-иранских переговоров, первый раунд которых состоялся 12 апреля в Омане. В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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мировая экономика, иран, сша, тегеран, владимир путин, али хаменеи, сергей лавров, мид
Энергетика, Мировая экономика, Экономика, ИРАН, США, Тегеран, Владимир Путин, Али Хаменеи, Сергей Лавров, МИД
02:16 19.04.2025
 
Гарантии по ядерной программе Ирана будут предоставляться не только США

В Иране заявили, что гарантии по ядерной программе будут предоставляться не только США

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ТЕГЕРАН, 19 апр – ПРАЙМ. Гарантии по потенциальному соглашению Ирана и США по иранской ядерной программе и снятию с исламской республики санкций будут предоставляться не только Вашингтоном, РФ и Китай обсудят со Штатами вопрос "о более надежных гарантиях" Тегерану, заявил член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политики Ала эд-Дин Боруджерди.
"В ходе переговоров Тегерана и Вашингтона гарантии будут предоставляться не только со стороны США. Такие страны, как Россия и Китай, вступят в переговоры с Соединенными Штатами о более надежных гарантиях", - сказал Боруджерди, слова которого приводит иранское госагентство SNN.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в четверг и пятницу находился с официальным визитом в Москве, а в течение следующих нескольких дней, как сообщает иранское госагентство IRNA, Аракчи отправится с визитом в Китай.
В ходе своего визита в РФ иранский дипломат провел встречу и переговоры с российскими лидером Владимиром Путиным, передав ему также послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Аракчи также провел переговоры со своим коллегой Сергеем Лавровым. Стороны обсудили региональное и международное сотрудничество, а также ситуацию вокруг американо-иранских переговоров, первый раунд которых состоялся 12 апреля в Омане.
В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
 
ЭнергетикаЭкономикаМировая экономикаИРАНСШАТегеранВладимир ПутинАли ХаменеиСергей ЛавровМИД
 
 
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