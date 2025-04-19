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"Взялся за гуж..." В Думе ответили на угрозы Трампа по переговорам - 19.04.2025, ПРАЙМ
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"Взялся за гуж..." В Думе ответили на угрозы Трампа по переговорам
"Взялся за гуж..." В Думе ответили на угрозы Трампа по переговорам - 19.04.2025, ПРАЙМ
"Взялся за гуж..." В Думе ответили на угрозы Трампа по переговорам
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости призвал президента США Дональда Трампа отказаться от намерений выйти из переговорного процесса по | 19.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-19T14:03+0300
2025-04-19T14:03+0300
политика
сша
дональд трамп
дума
россия
украина
переговоры
джо байден
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости призвал президента США Дональда Трампа отказаться от намерений выйти из переговорного процесса по Украине, приведя в пример пословицу "взялся за гуж – не говори, что не дюж".Ранее Трамп заявил о возможности выхода Вашингтона из переговоров по Украине в случае саботажа со стороны участников процесса."Трамп - состоявшийся и мудрый политик, который не имеет права в ответственный момент сказать, что умывает руки и отходит в сторону, тем самым расписываясь в собственном бессилии. Как говорится, взялся за гуж – не говори, что не дюж." - сказал Шеремет в беседе с РИА Новости. Он также заявил, что Трамп должен оказать давление на Владимира Зеленского, в том числе через персональные санкции.Также депутат добавил, что ответственность за текущую ситуацию лежит на предыдущей администрации США, в частности на экс-президенте США Джо Байдене, который, по утверждению Шеремета, сыграл ключевую роль в формировании нынешнего преступного киевского режима. В связи с этим он выразил мнение, что именно Соединенные Штаты обязаны завершить этот конфликт, убедив Украину пойти на мирные шаги.Шеремет также подчеркнул, что если США не готовы взять на себя такую инициативу, то, по его словам, это сделает Россия, так как она не может игнорировать необходимость защиты своих границ и граждан.
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сша, дональд трамп, дума, россия, украина, переговоры, джо байден
Политика, США, Дональд Трамп, Дума, РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры, Джо Байден
14:03 19.04.2025
 
"Взялся за гуж..." В Думе ответили на угрозы Трампа по переговорам

Шеремет: Трамп как состоятельный политик не имеет права уклоняться от переговоров

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости призвал президента США Дональда Трампа отказаться от намерений выйти из переговорного процесса по Украине, приведя в пример пословицу "взялся за гуж – не говори, что не дюж".
Ранее Трамп заявил о возможности выхода Вашингтона из переговоров по Украине в случае саботажа со стороны участников процесса.
"Трамп - состоявшийся и мудрый политик, который не имеет права в ответственный момент сказать, что умывает руки и отходит в сторону, тем самым расписываясь в собственном бессилии. Как говорится, взялся за гуж – не говори, что не дюж." - сказал Шеремет в беседе с РИА Новости. Он также заявил, что Трамп должен оказать давление на Владимира Зеленского, в том числе через персональные санкции.
Также депутат добавил, что ответственность за текущую ситуацию лежит на предыдущей администрации США, в частности на экс-президенте США Джо Байдене, который, по утверждению Шеремета, сыграл ключевую роль в формировании нынешнего преступного киевского режима. В связи с этим он выразил мнение, что именно Соединенные Штаты обязаны завершить этот конфликт, убедив Украину пойти на мирные шаги.
Шеремет также подчеркнул, что если США не готовы взять на себя такую инициативу, то, по его словам, это сделает Россия, так как она не может игнорировать необходимость защиты своих границ и граждан.
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2025
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11:03
 
ПолитикаСШАДональд ТрампДумаРОССИЯУКРАИНАпереговорыДжо Байден
 
 
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