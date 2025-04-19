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Спрос на премиальные туры по России вырос в два раза - 19.04.2025, ПРАЙМ
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Спрос на премиальные туры по России вырос в два раза
Спрос на премиальные туры по России вырос в два раза - 19.04.2025, ПРАЙМ
Спрос на премиальные туры по России вырос в два раза
Спрос на туры премиум-сегмента по России вырос вдвое в годовом выражении, больше всего отмечается интерес к поездкам на Сахалин и Курильские острова, Камчатку,... | 19.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-19T08:22+0300
2025-04-19T08:22+0300
туризм
россия
сахалин
камчатка
дагестан
курильские острова
путешествия
туры
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Спрос на туры премиум-сегмента по России вырос вдвое в годовом выражении, больше всего отмечается интерес к поездкам на Сахалин и Курильские острова, Камчатку, в Дагестан, подсчитали для РИА Новости в маркетплейсе авторских туров YouTravel.me. "Спрос на премиальные туры по России в сегменте авторского туризма в текущем году увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Наибольший интерес туристов отмечается в таких регионах, как Сахалин и Курильские острова (25%), Камчатка (20%), Дагестан (9%), Приморье (7%) и Северная Осетия (6%)", - сообщили в маркетплейсе. Коммерческий директор YouTravel.me Валерий Бритаус считает, что удвоение спроса на премиальные туры отражает не только изменения в потребительских предпочтениях в пользу комфорта и эксклюзивных маршрутов, но и значительное улучшение туристической инфраструктуры в регионах. "Инвестиции в гостиничный сектор, транспортную доступность и сервисный уровень уже приносят ощутимые результаты", - сказал Бритаус, слова которого приводятся в сообщении. В маркетплейсе рассказали, что в предыдущем году список лидеров по спросу выглядел иначе: Камчатка (38%), Карелия (25%), Сахалин (11%), Бурятия (7%) и Дагестан (4%). "Текущая динамика свидетельствует о растущем интересе к дальневосточным и кавказским регионам, предлагающим сочетание уникальной природы и современных туристических возможностей", - пояснили аналитики. "Рост спроса подтверждает устойчивую тенденцию к выбору комфортного и качественного отдыха внутри страны, что открывает новые перспективы для развития премиального сегмента в туриндустрии", - заключили в YouTravel.me.
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туризм, россия, сахалин, камчатка, дагестан, курильские острова, путешествия, туры
Туризм, РОССИЯ, Сахалин, КАМЧАТКА, Дагестан, Курильские острова, путешествия, туры
08:22 19.04.2025
 
Спрос на премиальные туры по России вырос в два раза

YouTravel.me: спрос на премиальные туры на Сахалин, Камчатку и Дагестан вырос вдвое

© РИА Новости . Александр Пирагис | Перейти в медиабанк" Горный массив Вачкажец на Камчатке
 Горный массив Вачкажец на Камчатке - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости . Александр Пирагис
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Спрос на туры премиум-сегмента по России вырос вдвое в годовом выражении, больше всего отмечается интерес к поездкам на Сахалин и Курильские острова, Камчатку, в Дагестан, подсчитали для РИА Новости в маркетплейсе авторских туров YouTravel.me.
"Спрос на премиальные туры по России в сегменте авторского туризма в текущем году увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Наибольший интерес туристов отмечается в таких регионах, как Сахалин и Курильские острова (25%), Камчатка (20%), Дагестан (9%), Приморье (7%) и Северная Осетия (6%)", - сообщили в маркетплейсе.
Коммерческий директор YouTravel.me Валерий Бритаус считает, что удвоение спроса на премиальные туры отражает не только изменения в потребительских предпочтениях в пользу комфорта и эксклюзивных маршрутов, но и значительное улучшение туристической инфраструктуры в регионах. "Инвестиции в гостиничный сектор, транспортную доступность и сервисный уровень уже приносят ощутимые результаты", - сказал Бритаус, слова которого приводятся в сообщении.
В маркетплейсе рассказали, что в предыдущем году список лидеров по спросу выглядел иначе: Камчатка (38%), Карелия (25%), Сахалин (11%), Бурятия (7%) и Дагестан (4%). "Текущая динамика свидетельствует о растущем интересе к дальневосточным и кавказским регионам, предлагающим сочетание уникальной природы и современных туристических возможностей", - пояснили аналитики.
"Рост спроса подтверждает устойчивую тенденцию к выбору комфортного и качественного отдыха внутри страны, что открывает новые перспективы для развития премиального сегмента в туриндустрии", - заключили в YouTravel.me.
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ТуризмРОССИЯСахалинКАМЧАТКАДагестанКурильские островапутешествиятуры
 
 
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