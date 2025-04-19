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Запад согласует в Лондоне условия соглашения по Украине, пишут СМИ - 19.04.2025, ПРАЙМ
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Запад согласует в Лондоне условия соглашения по Украине, пишут СМИ
Запад согласует в Лондоне условия соглашения по Украине, пишут СМИ - 19.04.2025, ПРАЙМ
Запад согласует в Лондоне условия соглашения по Украине, пишут СМИ
Западные страны намерены на следующей неделе в Лондоне согласовать параметры предлагаемого ими соглашения по прекращению огня на Украине, сообщает газета New... | 19.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-19T12:00+0300
2025-04-19T12:00+0300
политика
украина
сша
марк рубио
стив уиткофф
владимир путин
new york post
совбез
россия
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Западные страны намерены на следующей неделе в Лондоне согласовать параметры предлагаемого ими соглашения по прекращению огня на Украине, сообщает газета New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США. "В ближайшую неделю в Лондоне мы хотим вынести решение относительно (плана - ред.) полного и всеобъемлющего прекращения огня... Затем цель будет состоять в том, чтобы провести (обсуждение) с россиянами и сказать: "Итак, это лучшее и окончательное предложение", - цитирует газета слова чиновника. Согласно собеседнику издания, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил американским чиновникам, что Киев согласен с 90% положений мирного проекта президента США Дональда Трампа, представленного на этой неделе в Париже американским госсекретарем Марко Рубио. Чиновник также добавил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, чтобы привлечь Россию к участию в переговорах, может предложить Москве ослабление западных санкций и, возможно, разморозку российских активов, пишет газета. Ранее Рубио и Уиткофф провели рабочий обед с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны также встретились с представителями ФРГ, Великобритании и Украины. Рубио заявил, что прибыл в Париж с единственной целью - продвинуться в достижении урегулирования на Украине. По информации агентства Блумберг, переговоры были посвящены главным образом переходу к прекращению огня и установлению прочного мира в кратчайшие сроки. В частности, как отмечается, американская сторона указала, что хочет добиться полного прекращения огня "в течение нескольких недель". Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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украина, сша, марк рубио, стив уиткофф, владимир путин, new york post, совбез, россия
Политика, УКРАИНА, США, Марк Рубио, Стив Уиткофф, Владимир Путин, New York Post, Совбез, РОССИЯ
12:00 19.04.2025
 
Запад согласует в Лондоне условия соглашения по Украине, пишут СМИ

NYP: Запад намерен на следующей неделе согласовать условия соглашения по Украине

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Европейского Союза
Флаги Украины и Европейского Союза - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Западные страны намерены на следующей неделе в Лондоне согласовать параметры предлагаемого ими соглашения по прекращению огня на Украине, сообщает газета New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США.
"В ближайшую неделю в Лондоне мы хотим вынести решение относительно (плана - ред.) полного и всеобъемлющего прекращения огня... Затем цель будет состоять в том, чтобы провести (обсуждение) с россиянами и сказать: "Итак, это лучшее и окончательное предложение", - цитирует газета слова чиновника.
Согласно собеседнику издания, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил американским чиновникам, что Киев согласен с 90% положений мирного проекта президента США Дональда Трампа, представленного на этой неделе в Париже американским госсекретарем Марко Рубио.
Чиновник также добавил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, чтобы привлечь Россию к участию в переговорах, может предложить Москве ослабление западных санкций и, возможно, разморозку российских активов, пишет газета.
Ранее Рубио и Уиткофф провели рабочий обед с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны также встретились с представителями ФРГ, Великобритании и Украины. Рубио заявил, что прибыл в Париж с единственной целью - продвинуться в достижении урегулирования на Украине. По информации агентства Блумберг, переговоры были посвящены главным образом переходу к прекращению огня и установлению прочного мира в кратчайшие сроки. В частности, как отмечается, американская сторона указала, что хочет добиться полного прекращения огня "в течение нескольких недель".
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Украина - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
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ПолитикаУКРАИНАСШАМарк РубиоСтив УиткоффВладимир ПутинNew York PostСовбезРОССИЯ
 
 
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