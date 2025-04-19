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Директор ЗАЭС сообщила об обстрелах станции во время действия моратория

Директор ЗАЭС сообщила об обстрелах станции во время действия моратория - 19.04.2025, ПРАЙМ

Директор ЗАЭС сообщила об обстрелах станции во время действия моратория

Обстрелы Запорожской АЭС не прекращались во время перемирия, рассказала РИА Новости директор ЗАЭС по коммуникациям Евгения Яшина. | 19.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-19T16:35+0300

2025-04-19T16:35+0300

2025-04-19T16:35+0300

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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 апр - ПРАЙМ. Обстрелы Запорожской АЭС не прекращались во время перемирия, рассказала РИА Новости директор ЗАЭС по коммуникациям Евгения Яшина. "Были и атаки Энергодара. Так что говорить о том, что ВСУ соблюдала условия энергетического перемирия, невозможно", - пояснила собеседник агентства. Яшина добавила, что буквально накануне дрон ВСУ атаковал окрестности станции. "Они (атаки - ред.) и не прекращались. Буквально несколько дней назад был нейтрализован дрон в 300 метрах от периметра промплощадки около учебного-тренировочного центра ЗАЭС", - уточнила она. Восемнадцатого апреля истек 30-дневный мораторий на нанесение ударов по энергоинфраструктуре России и Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва придерживалась запрета на нанесение ударов по энергоинфраструктуре, чего нельзя сказать о Киеве. Как ранее сообщал Кремль, в середине апреля президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, президент России Путин поддержал эту инициативу. Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева.

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украина, киев, рф, дмитрий песков, всу, запорожская аэс