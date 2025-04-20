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Китай в марте нарастил экспорт легковых авто в Россию почти в три раза - 20.04.2025, ПРАЙМ
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Китай в марте нарастил экспорт легковых авто в Россию почти в три раза
Китай в марте нарастил экспорт легковых авто в Россию почти в три раза - 20.04.2025, ПРАЙМ
Китай в марте нарастил экспорт легковых авто в Россию почти в три раза
Китай в марте впервые за полгода нарастил экспорт легковых автомобилей в Россию в месячном выражении - почти втрое, следует из анализа РИА Новости данных... | 20.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-20T08:39+0300
2025-04-20T08:39+0300
авто
россия
китай
китайские авто
экспорт автомобилей
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МОСКВА, 20 апр – ПРАЙМ. Китай в марте впервые за полгода нарастил экспорт легковых автомобилей в Россию в месячном выражении - почти втрое, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Экспорт китайских автомобилей в Россию начал сокращаться месяц к месяцу в октябре на фоне увеличения утилизационного сбора. В январе же после второго этапа его повышения Китай и вовсе снизил продажи до минимумов с конца зимы 2023 года. Однако в начале весны поставки легковых автомобилей из Китая в Россию показали положительную динамику впервые с сентября прошлого года – они выросли в 2,6 раза и составили максимальные с декабря 605 миллионов долларов. Хотя в годовом выражении поставки все еще ниже значений марта прошлого года – почти на 30%, это вдвое меньше февральского "разрыва" в 65%. Восстановились и поставки грузовиков – они увеличились за месяц в 3,6 раза и составили максимальные с конца прошлого года 57,7 миллиона долларов. При этом этот экспорт все еще меньше прошлогоднего уровня, но, как и с легковыми автомобилями, отставание сократилось до 59% с февральских 82%. В целом Россия в январе-марте закупила в Китае легковых автомобилей на 1,35 миллиарда долларов, а грузовых – на 98,5 миллиона, это меньше показателей за аналогичный период прошлого года в 1,7 и 4,6 раза соответственно.
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авто, россия, китай, китайские авто, экспорт автомобилей
Авто, РОССИЯ, КИТАЙ, китайские авто, экспорт автомобилей
08:39 20.04.2025
 
Китай в марте нарастил экспорт легковых авто в Россию почти в три раза

Китай нарастил поставки легковых автомобилей в Россию почти втрое

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 апр – ПРАЙМ. Китай в марте впервые за полгода нарастил экспорт легковых автомобилей в Россию в месячном выражении - почти втрое, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.
Экспорт китайских автомобилей в Россию начал сокращаться месяц к месяцу в октябре на фоне увеличения утилизационного сбора. В январе же после второго этапа его повышения Китай и вовсе снизил продажи до минимумов с конца зимы 2023 года.
Однако в начале весны поставки легковых автомобилей из Китая в Россию показали положительную динамику впервые с сентября прошлого года – они выросли в 2,6 раза и составили максимальные с декабря 605 миллионов долларов.
Хотя в годовом выражении поставки все еще ниже значений марта прошлого года – почти на 30%, это вдвое меньше февральского "разрыва" в 65%.
Восстановились и поставки грузовиков – они увеличились за месяц в 3,6 раза и составили максимальные с конца прошлого года 57,7 миллиона долларов. При этом этот экспорт все еще меньше прошлогоднего уровня, но, как и с легковыми автомобилями, отставание сократилось до 59% с февральских 82%.
В целом Россия в январе-марте закупила в Китае легковых автомобилей на 1,35 миллиарда долларов, а грузовых – на 98,5 миллиона, это меньше показателей за аналогичный период прошлого года в 1,7 и 4,6 раза соответственно.
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Импорт южнокорейских автомобилей в Россию в марте вырос в 1,6 раза
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АвтоРОССИЯКИТАЙкитайские автоэкспорт автомобилей
 
 
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