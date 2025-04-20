https://1prime.ru/20250420/cadillac-856816254.html

В России выставили на продажу легендарную модель Cadillac Eldorado

В России выставили на продажу легендарную модель Cadillac Eldorado - 20.04.2025, ПРАЙМ

В России выставили на продажу легендарную модель Cadillac Eldorado

В России появилась возможность приобрести хардтоп-купе Cadillac Eldorado VI поколения. Объявление с культовой моделью было опубликовано на платформе Авито Авто. | 20.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-20T10:00+0300

2025-04-20T10:00+0300

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эксклюзив

авто

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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. В России появилась возможность приобрести хардтоп-купе Cadillac Eldorado VI поколения. Объявление с культовой моделью было опубликовано на платформе Авито Авто.Cadillac Eldorado – это легендарный автомобиль люкс-класса и по совместительству "долгожитель", который в 10 разных поколениях выпускался с 1953 по 2002 год. Его название переводится с испанского как "золотой" или "позолоченный". Это особенно любопытно, учитывая, что модель 1985 года выпуска (IX поколение) была замечена в автопарке боксера Майка Тайсона, который, в свою очередь, покрасил в золотой цвет множество своих машин.Благодаря эстетичному внешнему виду и впечатляющим характеристикам этот автомобиль пользовался популярностью и у других медийных персон, в том числе у государственных деятелей. Например, Eldorado VII поколения был по специальному заказу изготовлен для Леонида Брежнева. Кроме того, этот автомобиль Элвис Пресли подарил Мэрилин Монро, правда, в более ранней, но роскошной модификации Brougham. Также Cadillac Eldorado был замечен в автопарке легендарной актрисы Риты Хейворт.Со временем модель нисколько не потеряла в популярности: в 2023 году конкретно представленный на Авито Авто экземпляр 1969 года снялся в промо-ролике к совместной композиции Клавы Коки и Федука "Кабы не было тебя".Сейчас машина Московской области и оценена продавцом в 5 700 000 рублей. В движение ее приводит 7-литровый бензиновый двигатель мощностью 345 л.с., который позволяет ему разгоняться до "сотни" менее чем за 9 секунд и развивать скорость более чем 200 км/ч.Элегантный автомобиль молочного цвета отличается потрясающим дизайном экстерьера. Центр передней части и передние крылья слегка вытянуты вперед, за счет чего машина становится визуально похожа на хищного зверя. Дополняет этот образ разделенная хромированной полосой прямоугольная решетка радиатора с частыми ребрами. Сзади центральная часть тоже выступает вперед, находясь на одной линии с фирменными "плавниками" модели Cadillac.Больше всего в интерьере привлекают внимание изящные деревянные вставки на "гладкой" приборной панели и тонкое рулевое колесо в форме перевернутой половинки пятиконечной звезды.Cadillac Eldorado – особенная со всех точек зрения модель: уникальный дизайн, внушительная по меркам своего времени мощность, богатая история. Это поистине "золотой" вариант для водителей, которые хотят приковать к себе все взгляды на дороге.

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эксклюзив, авто