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Эксперт оценил вероятность падения цен на нефть до $50 за баррель

Эксперт оценил вероятность падения цен на нефть до $50 за баррель - 20.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил вероятность падения цен на нефть до $50 за баррель

Биржевые цены на нефть в мире могут снизиться до 50 долларов за баррель и даже ниже, но сейчас нет предпосылок для падения котировок до нулевых или... | 20.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-20T04:37+0300

2025-04-20T04:37+0300

2025-04-20T04:37+0300

нефть

энергетика

рынки

сша

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китай

игорь юшков

опек

фонд национальной энергетической безопасности

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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на нефть в мире могут снизиться до 50 долларов за баррель и даже ниже, но сейчас нет предпосылок для падения котировок до нулевых или отрицательных значений, как это случилось пять лет назад с маркой WTI, заявил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Ровно пять лет назад, 20 апреля 2020 года, цены на майский фьючерс североамериканской марки нефти WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) достигли отрицательных значений, баррель стал стоить минус 40 долларов - поставщики платили покупателям "черного золота" за вывоз продукции, так как хранилища были переполнены из-за низкого спроса в ситуации ковида. Юшков объяснил, что тогда это произошло из-за особенностей торгов именно этими фьючерсами - в конце месяца владелец ценной бумаги должен был физически забрать купленную нефть. Обычно перед окончанием торгов биржевые игроки продавали свои фьючерсы компаниям, которые занимаются нефтепереработкой. Однако спрос на нефтепродукты из-за коронавируса снизился, так еще и трубопроводы были заняты закачкой нефти в хранилища, что физически не позволяло забрать сырье. "Нынешние условия не располагают к повторению подобной истории. Они характеризуются тем, что цена может постепенно снижаться довольно глубоко, но не в минус уходить, из-за того что могут сложиться две противоположные тенденции. Торговая война США и Китая, или США и всего мира, может привести к снижению объема потребления, а также позиция ОПЕК+, которая пока исходит из того, что нужно продолжать увеличивать объемы своего производства... Возможное снижение спроса и увеличение добычи, конечно, толкают цену на нефть вниз", - сказал Юшков. "Поэтому мы можем увидеть, безусловно, и 50, и чуть меньше, может быть, долларов за баррель сорта Brent. Но, тем не менее, вряд ли это будет надолго, потому что все-таки торговые войны рано или поздно тоже заканчиваются. И ОПЕК+ может пересмотреть свои решения. И главное, если даже этого ничего не произойдет, то при низких ценах на нефть будет снижаться объем производства, прежде всего, в Соединенных Штатах", - добавил он. При этом, по словам эксперта, если соглашение ОПЕК+ развалится и на рынок выйдут дополнительные 4-4,5 миллиона баррелей нефти в сутки, цена Brent просядет до 30-40 долларов за баррель, но даже в этом случае котировки очень быстро скорректируются как раз за счет того, что добыча в США и ряде других стран будет нерентабельной и начнет снижаться.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынки, сша, москва, китай, игорь юшков, опек, фонд национальной энергетической безопасности