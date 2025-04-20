https://1prime.ru/20250420/honda-856858102.html

В России стартовали продажи новых Honda WR-V

В России стартовали продажи новых Honda WR-V - 20.04.2025, ПРАЙМ

В России стартовали продажи новых Honda WR-V

В Россию посредством параллельного импорта начали поступать компактные кроссоверы Honda WR-V. Как отмечает портал "Автоновости дня", эти автомобили... | 20.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-20T15:27+0300

2025-04-20T15:27+0300

2025-04-20T15:28+0300

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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. В Россию посредством параллельного импорта начали поступать компактные кроссоверы Honda WR-V. Как отмечает портал "Автоновости дня", эти автомобили рассматриваются как возможная альтернатива моделям отечественного производства таким как "Москвич" и Lada. На одном из популярных сайтов объявлений в апреле стартовая цена на WR-V, которые в основном предлагаются под заказ, составляет 1,71 миллиона рублей.Как отметил портал, наиболее доступные цены можно получить при оформлении прямого заказа. Так, одна из компаний, базирующаяся во Владивостоке, предлагает доставку нового WR-V из Японии за сумму от 1,71 миллиона рублей. В базовую комплектацию входит кожаный мультируль, климат-контроль, современная мультимедийная система с крупным сенсорным дисплеем и навигацией, камера заднего вида, система бесключевого доступа с запуском двигателя кнопкой, а также полностью светодиодная оптика.Кроме того, несколько других компаний из Приморского края выставили цены на аналогичные автомобили в диапазоне от 1,76 миллиона до 1,8 миллиона рублей. В Иркутске стартовая стоимость доставки машины под заказ составляет от 1,9 миллиона рублей, а в Тюмени за подобную услугу просят около 1,95 миллиона рублей, пишет "Автоновости дня".Портал, основываясь на данных с размещенных объявлений отметил, что судя по всему, наличие этих автомобилей в России ограничено. Всего доступно лишь несколько экземпляров, разбросанных по стране. Самые выгодные предложения по-прежнему наблюдаются в Приморье: во Владивостоке новый WR-V можно приобрести за 2,44 миллиона рублей, а в Дальнегорске — на 10 тысяч рублей дороже.Все представленные в продаже автомобили имеют идентичные технические характеристики. Модель построена на платформе хэтчбека Honda Jazz и оснащена полузависимой задней подвеской. Под капотом установлен 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 121 л.с., который работает в паре с бесступенчатым вариатором и передним приводом.

https://1prime.ru/20250420/avto-856848723.html

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honda, россия, авто, продажа автомобилей, бизнес, владивосток, москвич, lada