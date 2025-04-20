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В России стартовали продажи новых Honda WR-V - 20.04.2025, ПРАЙМ
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В России стартовали продажи новых Honda WR-V
В России стартовали продажи новых Honda WR-V - 20.04.2025, ПРАЙМ
В России стартовали продажи новых Honda WR-V
В Россию посредством параллельного импорта начали поступать компактные кроссоверы Honda WR-V. Как отмечает портал "Автоновости дня", эти автомобили... | 20.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-20T15:27+0300
2025-04-20T15:28+0300
honda
россия
авто
продажа автомобилей
бизнес
владивосток
москвич
lada
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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. В Россию посредством параллельного импорта начали поступать компактные кроссоверы Honda WR-V. Как отмечает портал "Автоновости дня", эти автомобили рассматриваются как возможная альтернатива моделям отечественного производства таким как "Москвич" и Lada. На одном из популярных сайтов объявлений в апреле стартовая цена на WR-V, которые в основном предлагаются под заказ, составляет 1,71 миллиона рублей.Как отметил портал, наиболее доступные цены можно получить при оформлении прямого заказа. Так, одна из компаний, базирующаяся во Владивостоке, предлагает доставку нового WR-V из Японии за сумму от 1,71 миллиона рублей. В базовую комплектацию входит кожаный мультируль, климат-контроль, современная мультимедийная система с крупным сенсорным дисплеем и навигацией, камера заднего вида, система бесключевого доступа с запуском двигателя кнопкой, а также полностью светодиодная оптика.Кроме того, несколько других компаний из Приморского края выставили цены на аналогичные автомобили в диапазоне от 1,76 миллиона до 1,8 миллиона рублей. В Иркутске стартовая стоимость доставки машины под заказ составляет от 1,9 миллиона рублей, а в Тюмени за подобную услугу просят около 1,95 миллиона рублей, пишет "Автоновости дня".Портал, основываясь на данных с размещенных объявлений отметил, что судя по всему, наличие этих автомобилей в России ограничено. Всего доступно лишь несколько экземпляров, разбросанных по стране. Самые выгодные предложения по-прежнему наблюдаются в Приморье: во Владивостоке новый WR-V можно приобрести за 2,44 миллиона рублей, а в Дальнегорске — на 10 тысяч рублей дороже.Все представленные в продаже автомобили имеют идентичные технические характеристики. Модель построена на платформе хэтчбека Honda Jazz и оснащена полузависимой задней подвеской. Под капотом установлен 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 121 л.с., который работает в паре с бесступенчатым вариатором и передним приводом.
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honda, россия, авто, продажа автомобилей, бизнес, владивосток, москвич, lada
Honda, РОССИЯ, Авто, продажа автомобилей, Бизнес, Владивосток, Москвич, Lada
15:27 20.04.2025 (обновлено: 15:28 20.04.2025)
 
В России стартовали продажи новых Honda WR-V

"Автоновости дня": в России начались продажи кроссоверов Honda WR-V от 1,7 млн рублей

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанк" Московский Международный Автомобильный Салон 2012
 Московский Международный Автомобильный Салон 2012 - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. В Россию посредством параллельного импорта начали поступать компактные кроссоверы Honda WR-V. Как отмечает портал "Автоновости дня", эти автомобили рассматриваются как возможная альтернатива моделям отечественного производства таким как "Москвич" и Lada. На одном из популярных сайтов объявлений в апреле стартовая цена на WR-V, которые в основном предлагаются под заказ, составляет 1,71 миллиона рублей.
Как отметил портал, наиболее доступные цены можно получить при оформлении прямого заказа. Так, одна из компаний, базирующаяся во Владивостоке, предлагает доставку нового WR-V из Японии за сумму от 1,71 миллиона рублей. В базовую комплектацию входит кожаный мультируль, климат-контроль, современная мультимедийная система с крупным сенсорным дисплеем и навигацией, камера заднего вида, система бесключевого доступа с запуском двигателя кнопкой, а также полностью светодиодная оптика.
Кроме того, несколько других компаний из Приморского края выставили цены на аналогичные автомобили в диапазоне от 1,76 миллиона до 1,8 миллиона рублей. В Иркутске стартовая стоимость доставки машины под заказ составляет от 1,9 миллиона рублей, а в Тюмени за подобную услугу просят около 1,95 миллиона рублей, пишет "Автоновости дня".
Портал, основываясь на данных с размещенных объявлений отметил, что судя по всему, наличие этих автомобилей в России ограничено. Всего доступно лишь несколько экземпляров, разбросанных по стране. Самые выгодные предложения по-прежнему наблюдаются в Приморье: во Владивостоке новый WR-V можно приобрести за 2,44 миллиона рублей, а в Дальнегорске — на 10 тысяч рублей дороже.
Все представленные в продаже автомобили имеют идентичные технические характеристики. Модель построена на платформе хэтчбека Honda Jazz и оснащена полузависимой задней подвеской. Под капотом установлен 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 121 л.с., который работает в паре с бесступенчатым вариатором и передним приводом.
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