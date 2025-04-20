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Врач раскрыла опасность попыток "разогнать" иммунитет

Врач раскрыла опасность попыток "разогнать" иммунитет - 20.04.2025, ПРАЙМ

Врач раскрыла опасность попыток "разогнать" иммунитет

Иммунитет круглосуточно защищает наш организм от вирусов, бактерий и уничтожает враждебные клетки. Это сложная система, и попытки “разогнать” ее работу могут... | 20.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-20T03:03+0300

2025-04-20T03:03+0300

2025-04-20T03:03+0300

врач

здоровье

общество

ольга шуппо

иммунитет

grand clinic

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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Иммунитет круглосуточно защищает наш организм от вирусов, бактерий и уничтожает враждебные клетки. Это сложная система, и попытки “разогнать” ее работу могут быть опасным для человека, рассказала агентству "Прайм" основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.По ее словам, за рождение клеток иммунной системы отвечает костный мозг. В нем созревают В-лимфоциты, обеспечивающие гуморальный иммунный ответ. Тимус или вилочковая железа отвечает за созревание Т-лимфоцитов, клеточного адаптивного иммунного ответа.Как поясняет эксперт, именно Т- и В-клетки иммунной системы способны распознавать и реагировать на различные антигены, формируя иммунный ответ организма."В пики вирусных инфекций или когда организм ослаблен, есть соблазн "помочь" организму, усилив первую линию защиты, которой является иммунитет. Многие занимаются самолечением без соответствующей диагностики. Но бесконтрольный прием иммуностимулирующих препаратов, витаминов и БАДов не только не укрепит иммунитет, но и может спровоцировать развитие аутоиммунных заболеваний", - предупреждает Шуппо.Как подчеркивает врач, одним из самых разрушительных воздействий на иммунитет является хронический стресс. "В результате стресса мобилизуются нервная, сердечно-сосудистая и эндокринная системы, что меняет обмен веществ, приводит к перенастройке иммунной системы", - объясняет врач.Иммунные клетки подавляются в результате выброса гормона кортизола - ослабленный организм становится уязвимым для инфекций. Длительный стресс истощает запасы организма, приводит к постепенному разрушению здоровья и даже к психическим нарушениям. Поэтому важно обратиться к специалисту для назначения правильного лечения. Снижению уровня стресса также способствует медитация, йога и другие методы релаксации.Эффективны методы естественной защиты и укрепления иммунитета. "Для укрепления ментального здоровья и восстановления организма необходим здоровый сон. Не менее 7-8 часов полноценного отдыха позволяют организму восстановиться и противостоять внешним вызовам", - отмечает врач.Обязательные часы для сна - с 23:00 до 3 часов утра, именно в это время в организме происходит выработка мелатонина – гормона молодости, который замедляет старение и снижает уровень кортизола. Температура в комнате для сна должна быть около 17-20 градусов, максимум 22 градуса. Такой температурный режим будет оптимален для выработки мелатонина, регенерации и восстановления организма.Залогом сильной иммунной системы является также разнообразное и сбалансированное питание. Будет полезно убрать из рациона простые углеводы. "Исследования показали, что после потребления продуктов с простыми углеводами в течение шести часов на 50% снижается иммунная защита организма", - утверждает Шуппо.По показаниям врача в рацион могут быть добавлены витамины С, D3, А, В2, В6, В12, они критически важны для поддержания "боеспособности" иммунных клеток. И конечно, регулярные занятия спортом, зарядка поддерживают иммунную систему в "тонусе", помогают снизить на нее негативное влияние стресса. Спорт способствует увеличению числа митохондрий, а значит, клетки начинают эффективно выполнять свои функцию детоксикации.При этом не обязательно профессионально заниматься спортом. Физические нагрузки могут быть умеренными. "Особенно полезны занятия на свежем воздухе, например, скандинавская ходьба, она позволяет "прокачать" все клапаны, начинают работать лимфатические сосуды, из них выводятся токсины", - объясняет эксперт."Закаливание укрепляет устойчивость организма к различным инфекциям, укрепляет иммунитет. Холод способствует активизации эндокринной функции, тело вырабатывает дополнительные адаптационные ресурсы для борьбы с болезнями и внешними факторами", - объяснила Ольга Шуппо.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

врач, здоровье, общество , ольга шуппо, иммунитет, grand clinic