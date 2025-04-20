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Китай прекратил покупки СПГ у США, нарастив его ввоз из других стран

Китай прекратил покупки СПГ у США, нарастив его ввоз из других стран - 20.04.2025, ПРАЙМ

Китай прекратил покупки СПГ у США, нарастив его ввоз из других стран

Китай в марте остановил покупки сжиженного природного газа у США, одновременно нарастив его ввоз из Австралии, Индонезии и Брунея, следует из анализа РИА... | 20.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-20T09:04+0300

2025-04-20T09:04+0300

2025-04-20T09:04+0300

энергетика

китай

мировая экономика

спг

поставки спг

индонезия

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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Китай в марте остановил покупки сжиженного природного газа у США, одновременно нарастив его ввоз из Австралии, Индонезии и Брунея, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Соединенные Штаты в 2024 году входили в пятерку основных поставщиков СПГ на китайский рынок, экспортировав в КНР 4,15 миллиона тонн этого топлива на 2,4 миллиарда долларов. Еще в январе 2025 года Поднебесная закупила у американских компаний 194,2 тысячи тонн газа на 125,4 миллиона долларов, но уже в феврале в разы меньше - 65,8 тысячи тонн на 31,4 миллиона долларов. В марте же США среди поставщиков СПГ в Китай и вовсе не было. Это стало первым подобным перерывом с июня 2022 года. Выпадающие объемы СПГ Китай компенсировал за счет увеличения закупок у соседей по региону. Среди крупнейших поставщиков экспорт нарастила Индонезия - в 1,7 раза месяц к месяцу, до 330,7 миллиона долларов, а также Австралия - на 18%, до 778,4 миллиона долларов. Кроме того, в марте Китай возобновил импорт из Брунея - на 51 миллион долларов. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала одна из самых высоких ставок - совокупно 54%. Это привело к резкой эскалации торговой войны между двумя странами. Сейчас пошлина для китайских экспортеров в США достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР - 125%. Отдельные эксперты говорили РИА Новости, что такой уровень пошлин означает фактическую остановку торговли между двумя крупнейшими экономиками мира.

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китай

индонезия

бруней

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китай, мировая экономика, спг, поставки спг, индонезия, бруней, австралия