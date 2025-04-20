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США сообщили об очень хорошем прогрессе по итогам переговоров с Ираном
США сообщили об очень хорошем прогрессе по итогам переговоров с Ираном - 20.04.2025, ПРАЙМ
США сообщили об очень хорошем прогрессе по итогам переговоров с Ираном
США сообщили об очень хорошем прогрессе по итогам второго раунда переговоров с Ираном в Риме, сообщает издание Washington Post, цитируя анонимного... | 20.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-20T06:13+0300
2025-04-20T06:13+0300
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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. США сообщили об очень хорошем прогрессе по итогам второго раунда переговоров с Ираном в Риме, сообщает издание Washington Post, цитируя анонимного высокопоставленного представителя администрации президента Дональда Трампа.
В субботу в Риме прошел второй раунд переговоров между Ираном и США при посредничестве главы МИД Омана. Третий раунд, как отметил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, состоится в следующую субботу, 26 апреля.
"Сегодня в Риме в ходе второго раунда переговоров, который длился более четырех часов, мы достигли очень хорошего прогресса в наших прямых и косвенных дискуссиях", - приводит издание слова чиновника.
Первый раунд непрямых переговоров спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи состоялся в Омане 12 апреля. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Министр иностранных дел Ирана также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями.
Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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мировая экономика, иран, сша, рим, дональд трамп, стив уиткофф, али хаменеи, мид, washington post
Мировая экономика, Энергетика, Экономика, ИРАН, США, Рим, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Али Хаменеи, МИД, Washington Post
США сообщили об очень хорошем прогрессе по итогам переговоров с Ираном
WP: США сообщили об очень хорошем прогрессе по итогам переговоров с Ираном в Риме
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. США сообщили об очень хорошем прогрессе по итогам второго раунда переговоров с Ираном в Риме, сообщает издание Washington Post, цитируя анонимного высокопоставленного представителя администрации президента Дональда Трампа.
В субботу в Риме прошел второй раунд переговоров между Ираном и США при посредничестве главы МИД Омана. Третий раунд, как отметил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, состоится в следующую субботу, 26 апреля.
"Сегодня в Риме в ходе второго раунда переговоров, который длился более четырех часов, мы достигли очень хорошего прогресса в наших прямых и косвенных дискуссиях", - приводит издание слова чиновника.
Первый раунд непрямых переговоров спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи состоялся в Омане 12 апреля. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Министр иностранных дел Ирана также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями.
Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.