https://1prime.ru/20250420/tramp-856859725.html

Трамп пообещал сделать США больше, сильнее и богаче

Трамп пообещал сделать США больше, сильнее и богаче - 20.04.2025, ПРАЙМ

Трамп пообещал сделать США больше, сильнее и богаче

Президент США Дональд Трамп пообещал сделать страну больше, сильнее, богаче и религиознее. | 20.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-20T18:24+0300

2025-04-20T18:24+0300

2025-04-20T18:24+0300

политика

мировая экономика

общество

сша

вашингтон

гренландия

дональд трамп

джо байден

https://cdnn.1prime.ru/img/82867/78/828677800_0:0:4705:2646_1920x0_80_0_0_0e6c4c469b147ab6f4c9e821a5cdf05a.jpg

ВАШИНГТОН, 20 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пообещал сделать страну больше, сильнее, богаче и религиознее. "Мы вместе сделаем Америку больше, лучше, сильнее, богаче, здоровее и более религиозной, чем когда-либо", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. В других публикациях он поздравил сограждан с Пасхой, даже "худшего и самого некомпетентного президента - сонного Джо Байдена". Трамп после вступления в должность высказывал желание добиться контроля США над Гренландией, а также предлагал Канаде вступить в Штаты.

https://1prime.ru/20250420/tramp-856850141.html

сша

вашингтон

гренландия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , сша, вашингтон, гренландия, дональд трамп, джо байден