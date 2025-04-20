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Трамп пообещал сделать США больше, сильнее и богаче - 20.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250420/tramp-856859725.html
Трамп пообещал сделать США больше, сильнее и богаче
Трамп пообещал сделать США больше, сильнее и богаче - 20.04.2025, ПРАЙМ
Трамп пообещал сделать США больше, сильнее и богаче
Президент США Дональд Трамп пообещал сделать страну больше, сильнее, богаче и религиознее. | 20.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-20T18:24+0300
2025-04-20T18:24+0300
политика
мировая экономика
общество
сша
вашингтон
гренландия
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 20 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пообещал сделать страну больше, сильнее, богаче и религиознее. "Мы вместе сделаем Америку больше, лучше, сильнее, богаче, здоровее и более религиозной, чем когда-либо", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. В других публикациях он поздравил сограждан с Пасхой, даже "худшего и самого некомпетентного президента - сонного Джо Байдена". Трамп после вступления в должность высказывал желание добиться контроля США над Гренландией, а также предлагал Канаде вступить в Штаты.
https://1prime.ru/20250420/tramp-856850141.html
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мировая экономика, общество , сша, вашингтон, гренландия, дональд трамп, джо байден
Политика, Мировая экономика, Общество , США, ВАШИНГТОН, Гренландия, Дональд Трамп, Джо Байден
18:24 20.04.2025
 
Трамп пообещал сделать США больше, сильнее и богаче

Трамп пообещал сделать США больше, сильнее, богаче и религиознее

© AFP / Nicholas Kamm %Президент США Дональд Трамп
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2025
© AFP / Nicholas Kamm
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ВАШИНГТОН, 20 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пообещал сделать страну больше, сильнее, богаче и религиознее.
"Мы вместе сделаем Америку больше, лучше, сильнее, богаче, здоровее и более религиозной, чем когда-либо", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
В других публикациях он поздравил сограждан с Пасхой, даже "худшего и самого некомпетентного президента - сонного Джо Байдена".
Трамп после вступления в должность высказывал желание добиться контроля США над Гренландией, а также предлагал Канаде вступить в Штаты.
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2025
"Силовая игра". Эксперты узнали по рукопожатию отношение Трампа к Путину
11:37
 
ПолитикаМировая экономикаОбществоСШАВАШИНГТОНГренландияДональд ТрампДжо Байден
 
 
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