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Украинские войска за сутки два раза обстреляли территорию ДНР - 20.04.2025, ПРАЙМ
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Украинские войска за сутки два раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки два раза обстреляли территорию ДНР - 20.04.2025, ПРАЙМ
Украинские войска за сутки два раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки два раза обстреляли территорию ДНР, выпустив четыре боеприпаса, заявило управление правительства республики по вопросам... | 20.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-20T00:24+0300
2025-04-20T00:24+0300
общество
россия
экономика
украина
донецк
рф
владимир путин
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ДОНЕЦК, 20 апр - ПРАЙМ. Украинские войска за минувшие сутки два раза обстреляли территорию ДНР, выпустив четыре боеприпаса, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Две вооруженные атаки - на горловском направлении", - говорится в Telegram-канале управления. Как уточняет ведомство, всего было выпущено четыре боеприпаса. Поступили сведения о ранении двух мирных жителей. В предыдущие сутки было зафиксировано семь обстрелов. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
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40
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общество , россия, украина, донецк, рф, владимир путин
Общество , РОССИЯ, Экономика, УКРАИНА, Донецк, РФ, Владимир Путин
00:24 20.04.2025
 
Украинские войска за сутки два раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки два раза обстреляли территорию ДНР

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ДОНЕЦК, 20 апр - ПРАЙМ. Украинские войска за минувшие сутки два раза обстреляли территорию ДНР, выпустив четыре боеприпаса, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Две вооруженные атаки - на горловском направлении", - говорится в Telegram-канале управления.
Как уточняет ведомство, всего было выпущено четыре боеприпаса.
Поступили сведения о ранении двух мирных жителей.
В предыдущие сутки было зафиксировано семь обстрелов.
В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯУКРАИНАДонецкРФВладимир Путин
 
 
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