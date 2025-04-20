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Украинские войска за сутки два раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки два раза обстреляли территорию ДНР - 20.04.2025, ПРАЙМ

Украинские войска за сутки два раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки два раза обстреляли территорию ДНР, выпустив четыре боеприпаса, заявило управление правительства республики по вопросам... | 20.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-20T00:24+0300

2025-04-20T00:24+0300

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ДОНЕЦК, 20 апр - ПРАЙМ. Украинские войска за минувшие сутки два раза обстреляли территорию ДНР, выпустив четыре боеприпаса, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Две вооруженные атаки - на горловском направлении", - говорится в Telegram-канале управления. Как уточняет ведомство, всего было выпущено четыре боеприпаса. Поступили сведения о ранении двух мирных жителей. В предыдущие сутки было зафиксировано семь обстрелов. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.

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общество , россия, украина, донецк, рф, владимир путин