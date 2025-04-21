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Автоэксперт научил, где искать распродажи новых машин

Автоэксперт научил, где искать распродажи новых машин - 21.04.2025, ПРАЙМ

Автоэксперт научил, где искать распродажи новых машин

Каждый третий продавец китайских автомобилей проводит масштабные акции в России. Как их отыскать и не переплатить в итоге, рассказал агентству "Прайм" Евгений... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T03:03+0300

2025-04-21T03:03+0300

2025-04-21T03:03+0300

авто

китайские авто

спрос на легковые авто

авторынок рф

бизнес

евгений житнухин

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МОСКВА, 21 апр – ПРАЙМ. Каждый третий продавец китайских автомобилей проводит масштабные акции в России. Как их отыскать и не переплатить в итоге, рассказал агентству "Прайм" Евгений Житнухин, коммерческий директор автомобильного маркетплейса FRESH.По его словам, средние скидки достигают уровня 5–10%, однако на наименее популярные версии автомобилей размер скидок порой увеличивается вдвое и достигает целых 20%, отметил эксперт.Особенно выгодные предложения у автоконцернов, которые близки к закрытию своих дилерских сетей из-за низкого уровня продаж. Кое-кто даже распродает авто 2023 года выпуска. Так. например, Kaiyi предлагает свои автомобили позапрошлого года со скидкой до 600–800 тысяч рублей. Нередко "сливают" автомобили старого модельного ряда, если вышла новая версия.Для поиска таких предложений можно лично обзванивать дилеров либо воспользоваться услугами маркетплейсов. Стоит торговаться и ездить к нескольким дилерам за разными предложениями. Они и сами могут информировать давних клиентов о текущих акциях. Как правило, их срок исчисляется днями, поэтому медлить не стоит.При этом автоэксперт напоминает, что зачастую выгодные предложения содержат одно важное условие - использование заемных средств при покупке нового авто. При нынешних ставках это значительно удорожает общую стоимость, кроме того, недобросовестные дилеры всегда стремятся навесить дополнительные услуги и опции.“Поэтому покупатели зачастую оказываются разочарованы, осознавая, что выгода от снижения стоимости иллюзорна”, - поясняет специалист. Особенно когда начинают подсчитывать расходы на эксплуатацию и запчасти – у кредитного авто они должны быть только оригинальные, а обслуживание только у официалов."Скорее всего, после ликвидации излишков складских остатков скидки резко сократятся, вследствие чего автомобили подорожают, что неизбежно повлечет дальнейшее ослабление покупательского спроса", - заключил Житнухин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, китайские авто, спрос на легковые авто, авторынок рф, бизнес, евгений житнухин