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Автоэксперт научил, где искать распродажи новых машин - 21.04.2025, ПРАЙМ
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Автоэксперт научил, где искать распродажи новых машин
Автоэксперт научил, где искать распродажи новых машин - 21.04.2025, ПРАЙМ
Автоэксперт научил, где искать распродажи новых машин
Каждый третий продавец китайских автомобилей проводит масштабные акции в России. Как их отыскать и не переплатить в итоге, рассказал агентству "Прайм" Евгений... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T03:03+0300
2025-04-21T03:03+0300
авто
китайские авто
спрос на легковые авто
авторынок рф
бизнес
евгений житнухин
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МОСКВА, 21 апр – ПРАЙМ. Каждый третий продавец китайских автомобилей проводит масштабные акции в России. Как их отыскать и не переплатить в итоге, рассказал агентству "Прайм" Евгений Житнухин, коммерческий директор автомобильного маркетплейса FRESH.По его словам, средние скидки достигают уровня 5–10%, однако на наименее популярные версии автомобилей размер скидок порой увеличивается вдвое и достигает целых 20%, отметил эксперт.Особенно выгодные предложения у автоконцернов, которые близки к закрытию своих дилерских сетей из-за низкого уровня продаж. Кое-кто даже распродает авто 2023 года выпуска. Так. например, Kaiyi предлагает свои автомобили позапрошлого года со скидкой до 600–800 тысяч рублей. Нередко "сливают" автомобили старого модельного ряда, если вышла новая версия.Для поиска таких предложений можно лично обзванивать дилеров либо воспользоваться услугами маркетплейсов. Стоит торговаться и ездить к нескольким дилерам за разными предложениями. Они и сами могут информировать давних клиентов о текущих акциях. Как правило, их срок исчисляется днями, поэтому медлить не стоит.При этом автоэксперт напоминает, что зачастую выгодные предложения содержат одно важное условие - использование заемных средств при покупке нового авто. При нынешних ставках это значительно удорожает общую стоимость, кроме того, недобросовестные дилеры всегда стремятся навесить дополнительные услуги и опции.“Поэтому покупатели зачастую оказываются разочарованы, осознавая, что выгода от снижения стоимости иллюзорна”, - поясняет специалист. Особенно когда начинают подсчитывать расходы на эксплуатацию и запчасти – у кредитного авто они должны быть только оригинальные, а обслуживание только у официалов."Скорее всего, после ликвидации излишков складских остатков скидки резко сократятся, вследствие чего автомобили подорожают, что неизбежно повлечет дальнейшее ослабление покупательского спроса", - заключил Житнухин.
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авто, китайские авто, спрос на легковые авто, авторынок рф, бизнес, евгений житнухин
Авто, китайские авто, спрос на легковые авто, авторынок РФ, Бизнес, Евгений Житнухин
03:03 21.04.2025
 
Автоэксперт научил, где искать распродажи новых машин

Автоэксперт Житнухин: распродажи новых машин могут быть не очень выгодны

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота мегамолла "ТрансТехСервис"в Казани
Работа мегамолла ТрансТехСервисв Казани - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 21 апр – ПРАЙМ. Каждый третий продавец китайских автомобилей проводит масштабные акции в России. Как их отыскать и не переплатить в итоге, рассказал агентству "Прайм" Евгений Житнухин, коммерческий директор автомобильного маркетплейса FRESH.
По его словам, средние скидки достигают уровня 5–10%, однако на наименее популярные версии автомобилей размер скидок порой увеличивается вдвое и достигает целых 20%, отметил эксперт.
%Автокредит - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2025
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме по продаже авто
12 апреля, 17:30
Особенно выгодные предложения у автоконцернов, которые близки к закрытию своих дилерских сетей из-за низкого уровня продаж. Кое-кто даже распродает авто 2023 года выпуска. Так. например, Kaiyi предлагает свои автомобили позапрошлого года со скидкой до 600–800 тысяч рублей. Нередко "сливают" автомобили старого модельного ряда, если вышла новая версия.
Для поиска таких предложений можно лично обзванивать дилеров либо воспользоваться услугами маркетплейсов. Стоит торговаться и ездить к нескольким дилерам за разными предложениями. Они и сами могут информировать давних клиентов о текущих акциях. Как правило, их срок исчисляется днями, поэтому медлить не стоит.
При этом автоэксперт напоминает, что зачастую выгодные предложения содержат одно важное условие - использование заемных средств при покупке нового авто. При нынешних ставках это значительно удорожает общую стоимость, кроме того, недобросовестные дилеры всегда стремятся навесить дополнительные услуги и опции.
“Поэтому покупатели зачастую оказываются разочарованы, осознавая, что выгода от снижения стоимости иллюзорна”, - поясняет специалист. Особенно когда начинают подсчитывать расходы на эксплуатацию и запчасти – у кредитного авто они должны быть только оригинальные, а обслуживание только у официалов.
"Скорее всего, после ликвидации излишков складских остатков скидки резко сократятся, вследствие чего автомобили подорожают, что неизбежно повлечет дальнейшее ослабление покупательского спроса", - заключил Житнухин.
 
Автокитайские автоспрос на легковые автоавторынок РФБизнесЕвгений Житнухин
 
 
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