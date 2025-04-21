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ЕАБР отметил устойчивые темпы роста экономики Белоруссии

ЕАБР отметил устойчивые темпы роста экономики Белоруссии - 21.04.2025, ПРАЙМ

ЕАБР отметил устойчивые темпы роста экономики Белоруссии

Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) заявили, что Белоруссия сохраняет устойчивые темпы роста экономики. | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T09:07+0300

2025-04-21T09:07+0300

2025-04-21T09:07+0300

экономика

белоруссия

минск

еабр

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МИНСК, 21 апр - ПРАЙМ. Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) заявили, что Белоруссия сохраняет устойчивые темпы роста экономики. "Беларусь сохраняет устойчивые темпы роста экономики", - говорится в еженедельном макрообзоре банка, опубликованном в Telegram-канале ЕАБР. Отмечается, что в январе-марте 2025 года ВВП Белоруссии увеличился на 3,1%. Рост поддерживается секторами, ориентированными на внутреннее потребление: розничный товарооборот вырос на 10,8% в годовом выражении, товарооборот общественного питания - на 5,5% в годовом выражении, говорится в обзоре. Между тем аналитики обратили внимание, что в промышленности, которая продемонстрировала рост на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, темпы сохраняются ниже роста ВВП на фоне увеличения запасов, что может быть связано с реализацией готовой продукции. В сообщении говорится, что инвестиционная активность повысилась: объем инвестиций вырос за январь-март на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, чему во многом способствовало увеличение закупок оборудования на 26,2%. ВВП Белоруссии в 2024 году увеличился на 4%. В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил своим указом важнейшие прогнозные параметры развития страны на 2025 год, включая рост ВВП на 4,1% и инфляцию не более 5%.

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белоруссия, минск, еабр