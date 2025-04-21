https://1prime.ru/20250421/minoborony-856871139.html

Киев нарушил пасхальное перемирие не менее 4900 раз, заявили в Минобороны

Киев нарушил пасхальное перемирие не менее 4900 раз, заявили в Минобороны - 21.04.2025, ПРАЙМ

Киев нарушил пасхальное перемирие не менее 4900 раз, заявили в Минобороны

Несмотря на объявление режима пасхального перемирия, украинские вооруженные формирования продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с использованием | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T10:31+0300

2025-04-21T10:31+0300

2025-04-21T10:31+0300

спецоперация на украине

всу

вс рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853388826_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7ef4453f0c322b96effd2329c2c64ed4.jpg

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Несмотря на объявление режима пасхального перемирия, украинские вооруженные формирования продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с использованием БПЛА, всего зафиксировано 4900 нарушений, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Несмотря на объявление режима пасхального перемирия, украинские вооруженные формирования продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей и Республики Крым Российской Федерации. Всего зафиксировано 4900 нарушений режима перемирия", - говорится в сообщении военного ведомства. Кроме того, отмечается, что ВСУ предприняли шесть попыток атак, в том числе в районах населенных пунктов Сухая Балка, Богатырь, Перше-Травня, Белогоровка и Тарасовка Донецкой Народной Республики, а также в районе хутора Олешня Курской области, которые были отражены.

https://1prime.ru/20250421/vsu-856869872.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, вс рф