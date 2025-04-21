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Киев нарушил пасхальное перемирие не менее 4900 раз, заявили в Минобороны - 21.04.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Киев нарушил пасхальное перемирие не менее 4900 раз, заявили в Минобороны
Киев нарушил пасхальное перемирие не менее 4900 раз, заявили в Минобороны - 21.04.2025, ПРАЙМ
Киев нарушил пасхальное перемирие не менее 4900 раз, заявили в Минобороны
Несмотря на объявление режима пасхального перемирия, украинские вооруженные формирования продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с использованием | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T10:31+0300
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Несмотря на объявление режима пасхального перемирия, украинские вооруженные формирования продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с использованием БПЛА, всего зафиксировано 4900 нарушений, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Несмотря на объявление режима пасхального перемирия, украинские вооруженные формирования продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей и Республики Крым Российской Федерации. Всего зафиксировано 4900 нарушений режима перемирия", - говорится в сообщении военного ведомства. Кроме того, отмечается, что ВСУ предприняли шесть попыток атак, в том числе в районах населенных пунктов Сухая Балка, Богатырь, Перше-Травня, Белогоровка и Тарасовка Донецкой Народной Республики, а также в районе хутора Олешня Курской области, которые были отражены.
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всу, вс рф
Спецоперация на Украине, ВСУ, ВС РФ
10:31 21.04.2025
 
Киев нарушил пасхальное перемирие не менее 4900 раз, заявили в Минобороны

МО: Киев нарушил пасхальное перемирие не менее 4900 раз

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРасчет БПЛА ВС РФ на Запорожском направлении
Расчет БПЛА ВС РФ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Несмотря на объявление режима пасхального перемирия, украинские вооруженные формирования продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с использованием БПЛА, всего зафиксировано 4900 нарушений, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Несмотря на объявление режима пасхального перемирия, украинские вооруженные формирования продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей и Республики Крым Российской Федерации. Всего зафиксировано 4900 нарушений режима перемирия", - говорится в сообщении военного ведомства.
Кроме того, отмечается, что ВСУ предприняли шесть попыток атак, в том числе в районах населенных пунктов Сухая Балка, Богатырь, Перше-Травня, Белогоровка и Тарасовка Донецкой Народной Республики, а также в районе хутора Олешня Курской области, которые были отражены.
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09:56
 
Спецоперация на УкраинеВСУВС РФ
 
 
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