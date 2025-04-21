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Мишустин проведет переговоры с премьером Казахстана
Мишустин проведет переговоры с премьером Казахстана - 21.04.2025, ПРАЙМ
Мишустин проведет переговоры с премьером Казахстана
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник проведет переговоры с премьером Казахстана Олжасом Бектеновым, главы кабминов обсудят вопросы... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T00:20+0300
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник проведет переговоры с премьером Казахстана Олжасом Бектеновым, главы кабминов обсудят вопросы торгово-экономического сотрудничества Москвы и Астаны, а также взаимодействие в космосе, мирном атоме и других сферах, сообщили в пресс-службе российского кабмина.
Бектенов 21 апреля будет находиться в России с официальным визитом. Переговоры Мишустина и Бектенова состоятся в Москве.
"Главы правительств обсудят актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание будет уделено реализации совместных проектов в области промышленности, энергетики, включая мирный атом, космоса, транспортной инфраструктуры и цифровой экономики", - сообщили в пресс-службе российского правительства.
Отмечается, что особое внимание главы кабминов уделят реализации договоренностей президентов РФ и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева, достигнутых по итогам переговоров на высшем уровне 27 ноября 2024 года в Астане.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРТСВО
Россия занимает ведущее место среди внешнеторговых партнеров Казахстана. По итогам 2024 года взаимный товарооборот превысил 2,6 триллиона рублей. Россия стала лидером по поставкам товаров в Казахстан, а также крупнейшим инвестором в казахстанскую экономику, обеспечив четверть всего притока иностранного капитала.
В настоящее время в Казахстане реализуется более 30 инвестиционных проектов с российским участием, в том числе в автомобилестроении, сельхозмашиностроении, железнодорожном машиностроении, атомной энергетике, в химической отрасли.
Кроме того, Москва и Астана ведут активное взаимодействие в рамках ЕАЭС для укрепления дальнейшей экономической взаимосвязанности союза, раскрытия потенциала единого рынка. Продолжаются совместные шаги по улучшению трансграничной автомобильной и железнодорожной инфраструктуры, реализуются синхронные меры по "раскатке" восточного ответвления транспортного коридора "Север – Юг". Как подчеркнули в российском кабмине, объем смешанных грузоперевозок, включая транзитные, между Россией и Казахстаном неуклонно возрастает.
КОСМОС
Основой взаимодействия в космической сфере является совместное использование Россией и Казахстаном космодрома "Байконур". В числе приоритетов - строительство космического ракетного комплекса "Байтерек" для обеспечения запусков перспективных ракет-носителей. Как сообщил глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу, Астана ожидает первого запуска по совместному с Россией космическому ракетному проекту "Байтерек" в декабре этого года.
Еще одной важной "космической" датой текущего года станет 2 июня, когда состоится празднование 70-летнего юбилея "Байконура".
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россия, казахстан, москва, астана, михаил мишустин, владимир путин, касым-жомарт токаев, еаэс, мид
Экономика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, МОСКВА, Астана, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, ЕАЭС, МИД
Мишустин проведет переговоры с премьером Казахстана
Мишустин проведет переговоры с премьером Казахстана Бектеновым
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник проведет переговоры с премьером Казахстана Олжасом Бектеновым, главы кабминов обсудят вопросы торгово-экономического сотрудничества Москвы и Астаны, а также взаимодействие в космосе, мирном атоме и других сферах, сообщили в пресс-службе российского кабмина.
Бектенов 21 апреля будет находиться в России с официальным визитом. Переговоры Мишустина и Бектенова состоятся в Москве.
"Главы правительств обсудят актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание будет уделено реализации совместных проектов в области промышленности, энергетики, включая мирный атом, космоса, транспортной инфраструктуры и цифровой экономики", - сообщили в пресс-службе российского правительства.
Отмечается, что особое внимание главы кабминов уделят реализации договоренностей президентов РФ и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева, достигнутых по итогам переговоров на высшем уровне 27 ноября 2024 года в Астане.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРТСВО
Россия занимает ведущее место среди внешнеторговых партнеров Казахстана. По итогам 2024 года взаимный товарооборот превысил 2,6 триллиона рублей. Россия стала лидером по поставкам товаров в Казахстан, а также крупнейшим инвестором в казахстанскую экономику, обеспечив четверть всего притока иностранного капитала.
В настоящее время в Казахстане реализуется более 30 инвестиционных проектов с российским участием, в том числе в автомобилестроении, сельхозмашиностроении, железнодорожном машиностроении, атомной энергетике, в химической отрасли.
Кроме того, Москва и Астана ведут активное взаимодействие в рамках ЕАЭС для укрепления дальнейшей экономической взаимосвязанности союза, раскрытия потенциала единого рынка. Продолжаются совместные шаги по улучшению трансграничной автомобильной и железнодорожной инфраструктуры, реализуются синхронные меры по "раскатке" восточного ответвления транспортного коридора "Север – Юг". Как подчеркнули в российском кабмине, объем смешанных грузоперевозок, включая транзитные, между Россией и Казахстаном неуклонно возрастает.
Основой взаимодействия в космической сфере является совместное использование Россией и Казахстаном космодрома "Байконур". В числе приоритетов - строительство космического ракетного комплекса "Байтерек" для обеспечения запусков перспективных ракет-носителей. Как сообщил глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу, Астана ожидает первого запуска по совместному с Россией космическому ракетному проекту "Байтерек" в декабре этого года.
Еще одной важной "космической" датой текущего года станет 2 июня, когда состоится празднование 70-летнего юбилея "Байконура".